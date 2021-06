在歐美地區,正向訓練(Positive/Reward-Based/Scientific-Based/Force Free Training)已經是普遍狗主也會有所認識的事情。但在大中華地區,往往因為宣傳和教育不足,引起不少人對正向訓練有不少誤解。最常見的誤解是:正向訓練只依賴食物訓練,沒有食物的話狗狗不會聽話和甚麼都做不到。

其實正向訓練絕對不一定只用食物,所有狗狗想要的都可以成為獎勵。只不過食物是最方便,也是可以在短時間內不停重複給予的增強物。至於為甚麼有些狗沒有食物便甚麼都不會,那就是訓練手法的問題。正如用釘帶教出來的狗也可以在不帶釘帶後便打回原形一樣,也是手法的問題。

另一個常見的誤解就是:狗做「錯」了,不作懲罰牠們怎樣會知道錯。其實除了疼痛驚嚇之類的懲罰,正向訓練師在須要使用懲罰的時候,會選用比較溫和並不傷狗的方式進行,就是讓狗狗遠離和得不到牠們當下想要的東西。同樣有效,而且不會帶來任何副作用。

不過這篇想要說明的不是誤解,而是多講一點正向訓練。

傳統的訓犬或育兒方式都過份強調犯錯後修正;而現代的育兒方式或正向訓練都會強調讓狗狗或小朋友成功。正向訓練就是set them up to succeed的一種方法,食物和增強物都只是我們的工具,目的就是要讓狗兒一步一步做到你希望牠們做到的東西,把希望狗狗做的行為機率增加。這樣做無論是對小朋友或狗狗都是快樂的。當然要按牠們的能力,從超簡單的事情開始,然後慢慢增強難度。

不過人有錯手,偶爾狗狗也會做出「不正確」的行為。如果在一般訓練、並非嚴重的行為問題的話,一般只需要讓牠們知道做錯便不會得到獎勵,牠們就會慢慢減少那些「不正確」的行為,重回正軌。正向訓練應該是一種態度,讓狗狗只學會你期望的事情,而不是只去減少你不期望的事情。B. F. Skinner曾經做過一個實驗,他稱之為Errorless learning,就是想找出動物可不可以在完全不犯錯的情況下學會新行為,並在複雜環境中也不會犯錯。結果是正面的,就是說一步一步的set them up to succeed,動物是絕對能夠學會只做出「正確」行為。

不過在現實生活中環境變數多很多,要完全達至errorless需要很高技巧與耐性。所以一般的正向訓練師也會建議是做管理+訓練,即是減少動物可以「犯錯」的機會,然後再增強牠們做出「正確」決定的機會。Errorless leaning直至今日仍然是很多心理學家和科學家們的研究目標,有興趣的朋友可以自行找資料多了解。

撰文:小明(轉載自Bambiland)

• 認證專門寵物犬訓練師CTC(Certificate in Training and Counseling)

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

