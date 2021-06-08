沒有MacBook Pro，沒有新AirPods，也沒有one more thing，雖然今年WWDC2021沒有任何硬件發佈，但一如既往，同樣有很多軟件上的更新，包括iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey、WatchOS 8等。當中最多人關心又最多更新的，就是iPhone的iOS 15，FaceTime功能大幅進化，並且同時支援Ｍac和iPad。另外，iPadOS有強化的multitasking多工處理，MacOS則有全新的Universal Control，都是一些實用又方便用家的新功能。

iOS 15最多更新 FaceTime大進化成多功能網絡會議App

FaceTime一向以簡單通訊為主，但在疫情下網絡會議當道的大環境，FaceTime也作出了多方面的進化。音效方面透過機器學習能減少環境雜音，同時利用空間音訊功能，能按人物在畫面的位置調整聲音方向，讓音效體驗更自然更佳。畫面上則支援以人像模式進行FaceTime，另外亦加入SharePlay功能，除了可分享一般畫面，更可以分享電影、電視節目、音樂等，與會者除了可同步觀看和收聽，亦可共同控制影片、跳選等。更重要的是這分享功能不單支援Apple Music和AppleTV+等自家軟件，更同時支援Disney+、ESPN+、HBO Max等，讓大家一起邊睇邊討論，不過就未見很受歡迎的Netflix和YouTube。而SharePlay功能亦當然可在iOS、iPadOS和MacOS上互通，而真正讓FaceTime有最大進步的，其實是可以利用連結網址，直接讓Windows和Android用家加入FaceTime會議，用法和功能跟一般網絡會議無異，大大增強了FaceTime的普及性。

Focus模式優先處理不同通知

Focus新功能是讓用家自行設定，在不同情況下優先收取某些聯絡人或應用程式的通知訊息。例如工作時優先看老闆訊息，而隱藏其他娛樂或豬朋狗友的訊息。另外，如用家正使用勿擾模式，在Messages中亦會向其他人顯示，可惜Messages在香港不太多人使用，實用度未必高。反而是新設計「通知」介面相信會更得用家歡心，更大icon同時顯示聯絡人頭像，讓訊息更一目了然，自動整合的Notification summary亦能讓訊息更清晰易看。

Live Text探測及使用相中文字 支援繁體中文

Live Text可以自動探測相片中的文字，用家可直接複製出來使用，甚至可直接撥打相中的電話號碼。用家亦可在Spotlight中以文字搜尋相片，功能暫時支援七種文字，亦包括繁體中文。

AirPods功能提升 空間音訊睇Apple TV

不少人也期待新AirPods會在今次WWDC出現，雖然好夢成空，但AirPods也有功能更新，例如能加強對話收音以幫助聽力有問題人士，亦可以語音讀出通知，及支援Find My尋找功能等。更重要是tvOS亦終於支援空間音訊，用AirPods Pro或AirPods Max看Apple TV音效更佳。

iOS 15其他功能：

Memories加入更多效果及支援Apple Music。

Maps加入3D圖像、夜間等模式等，並加入AR導航，但大部份功能有地區限制，暫未支援香港地圖。

天氣用上新設計並加入更多資料。

Wallet可加入門鎖匙卡、駕駛執照，甚至身份證。

iPadOS 15強化多工功能更似用電腦

iPadOS 15主要是改良了幾項功能，當中最方便和實用的是multitasking多工處理。新的multitasking只須按一下頂部，便可選擇「分割顯示」或「滑動置前」功能，分割畫面時左右兩邊的App可以輕輕揀選和滑動切換需要的App置前，Mail App更可在畫面中央彈出視窗看電郵內容。用家可以將電郵拉到下面的Shelf陳列架，留待之後再看，這個Shelf方便地讓用家開有多個視窗的App，例如Safari或Chrome等進行多工處理，用家可快速選擇不同App作分割畫面多工處理。

Quick Note隨時記事

另一新功能是Quick Note快速備忘錄，不論正在用甚麼App，都可隨時按右下角打開Quick Note寫下筆記。使用Safari瀏覽器時可用Quick Note記下網址，亦可在某網站揀選某段文字記錄在Quick Note，當你按Quick Note的那段文字，就會立即跳到該段文字的網站位置，瀏覽長文尤其有用，基本上任何App都可應用到Quick Note。

繙譯自動偵測語言

iPad的繙譯App亦有全新功能，例如可以自動偵測用家正在使用哪種語言，或者用家點選文字就可點按繙譯App，繙譯畫面上的任何文字，甚至是圖片上的手寫文字。而隨着iPadOS 15與iOS和macOS的互通性越來越高，iOS的Facetime和SharePlay等新功能當然亦能在iPadOS上互通使用。

WatchOS 8新增人像錶面 共享家人健康資訊

WatchOS都以健康為主，新增檢測步行穩定性的功能另外可與親友共享自己的健康數據，對須不時留意家中長者健康狀況的人相當實用。新WatchOS當然有加入新錶面，可使用人像模式的相片作為錶面，並可用錶冠放大縮小頭像，令錶面更加美化。

WatchOS 8其他功能：

可直接在Apple Watch上分享相片。

加入Mindfulness App，讓大家不時「思考人生」。

macOS Monterey Universal Control跨平台操控

新的macOS Monterey重點功能非Universal Control莫屬，只要一組鍵盤、滑鼠和觸控板，就可同時操控iMac MacBook和iPad。示範影片中鼠標可無縫流暢地穿梭於三部裝置，而且最重要的是可以將檔案，由一部機拖放至另一部機，過程非當流暢，但實際應用當然還是要實試過才知道。當然其他功能如FaceTime、AirPlay和Focus都會在新的macOS Monterey上用得到。

iCloud+支援攝錄機

這次WWDC多番強調私隱，表明用家的個人資料、健康資訊等，就連Apple也不會知道。而iCloud亦進化新的iCloud+，新增功能包括Hide My Email（隱藏我的電郵），能產生不同電郵，助用家隱藏自己的電郵；還有HomeKit Secure Video（家庭保安影片），能將家中鏡頭的影片儲存上iCloud，而這些新功能都是維持原本收費。

今年WWDC的重點內容大概如此，記者覺得令人印象深刻的重大功能不多，當中MacOS的Universal Control，以及FaceTime的大幅革新成為新一代網絡會議app，算最最矚目的新功能，不知道大家又怎樣看呢？不妨留言跟我們討論。

記者：韓繼聰、馬子聰

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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