6月寵物界盛事，闊別兩年的「第8屆優質寵物用品展2021」將於6月12日至14日一連三日在灣仔香港會議展覽中心1號展覽廳Hall 1 AB舉行。今次展覽提供來自世界各地逾千品牌的寵物食品、用品及服務，各位奴才主子又豈能錯過呢？

因疫情關係，對上一次的優質寵物用品展已經是2019年的事，「第8屆優質寵物用品展2021」終於在今個周末一連三天於灣仔香港會議展覽中心舉行。一如以往，今年的展覽也有來自世界各地的特色寵物食品及用品，而其中一個重頭戲便是將日本博多的Achikochi小鳥展（あっちこっち小鳥展），原個展覽直送到港舉行，亦是由日本官方授權的首個海外小鳥精品展，同場還有台灣代表「鵡動奇蹟」同香港代表「KJ workshop」一同駐場，各位飼主不要錯過啊！

優質寵物用品展 Premium Pet Supplies Expo

日期：6月12-14日

時間：

6月12日 (六)：中午12:00 – 晚上9:00

6月13日 (日)：中午12:00 – 晚上9:00

6月14日 (一)：中午12:00 – 晚上8:00

地址：灣仔會議展覽中心 Hall 1 AB

票價：HK$30（寵物免費入場）

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資料來源：優質寵物用品展 Premium Pet Supplies Expo

撰文：Kaming Lee

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