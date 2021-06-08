一隻由比利時慈善組織訓練的「掃雷鼠」，在過去5年服役期間，成功掃除了71顆地雷與38顆未爆彈。日前光榮退休獲頒黃金獎章，終於可以安養天年。

《BBC》報道，今年7歲的甘比亞巨鼠（African giant pouched rat）Magawa，出生後就被選至比利時註冊的慈善機構APOPO接受訓練，2016年開始在柬埔寨開始牠的「掃雷」生涯。5年內Magawa靠着敏銳的嗅覺，成功掃除了總計14.1萬平方公尺土地上的71顆地雷以及38顆未爆彈，戰績輝煌。

甘比亞巨鼠的體形比一般老鼠大得多，但Magawa並不算太大隻，重約1.2公斤，體長70公分。就是因為牠相對來說不算重，即使爬過地雷，也不會觸發導致爆炸。Magawa的飼育員馬倫（Malen）表示，牠能夠在短短20分鐘內搜索一個網球場大小的土地，若是人類需要花上2到4天。但隨着年齡的增長，Magawa現在已經沒法像之前那麼敏捷。APOPO組織在上周順利「招募」一批新的掃雷鼠後，已正式決定讓Magawa退休。

去年九月，Magawa就因優異的表現，獲頒「PDSA 黃金獎章」，這也被稱為動物的喬治十字勳章（George Cross），以表彰牠「盡職挽救生命」作出的貢獻。Magawa也是APOPO成立77年來第一位獲得該獎章的老鼠。專家估計，目前在柬埔寨，還有多達600萬顆地雷存在。APOPO組織自1990年代以來，就一直在飼養這種被稱為「HeroRAT」（英雄鼠）的動物來協助人類探測地雷。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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