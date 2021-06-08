移英四個多月，曼爸（筆者）一家touch wood尚算順利，最近更忙於「收樓」。早前筆者相中的新建屋苑正陸續交吉，當接過鎖匙的一刻，着實百般滋味在心頭。筆者入住獨立屋，因此首要任務就是物色性價比高的家居保安系統，確保治安。

發展商容許10至14天「執漏期」

筆者購入的是new build獨立屋，於興建過程中向發展商直接購買。經歷過百封與律師及發展商周旋往來的電郵後，終於順利完成法律程序購得心頭好。收樓的一刻固然興奮，但慎重的曼爸不忘「驗屍官咁驗」，皆因發展商容許10至14天的「執漏期」，假若發現屋內屋外有問題的話，發展商會免費「執漏」。

測試水喉漏水、電掣暖氣等問題，香港人可謂做慣手勢，但香港人較少接觸的「後花園」，卻需要多加注意。筆者的朋友同樣新近購置new build房屋，亦已接近交吉階段，然而花園的草地尚未鋪妥，卻因近日英國連場大雨而出現輕微水浸，因此去水問題着實要小心跟進。筆者的車房只設有兩個電掣插頭，據知因應不同發展商與council的做法，假如你想增加電掣，或者想添置電動車的充電器等，可能都需要跟發展商或council申請，切勿「自把自為」。有些合約甚至會闡明「連種一棵樹都要問過council」，因此不要以為自己的屋子屬freehold（永久產權），就可以隨心所欲。

自行安裝無線鏡頭 最抵1,650港元

許多香港人都關心英國治安問題，皆因網上流傳已久——「住house容易遇上爆格」。筆者曾向幾位在地朋友查詢，尋找合適保安系統「看門口」，當中有免費有月費，豐儉由人。較化算的方案可以使用Blink，有免費雲端儲存，無線鏡頭，而且裝置費最化算，約150英鎊（約1,650港元）即可自行安裝，但這套系統僅提供類似香港「ip cam」那類鏡頭監控而已，實質保安性欠奉。而另一款較著名的品牌Ring，則以鏡頭門鈴聞名，毋須月費合約，可以自行安裝，約250英鎊（約2,740港元）即可搞掂。另外Yale及SimpliSafe，都是不必簽約的中價選擇，約250至410英鎊（約2,740至4,500港元）有交易，筆者「睇樓」時，目測發現不少英國人使用Yale。Yale有外牆警示燈式警報器，亦可以因應需要添加其他周邊配置，但由於沒有月費，同樣沒有專業監控服務。SimpliSafe則可選擇合約或非合約方式，全無線操作，5件監控套裝由270英鎊（約2,960港元）起至13件套裝404英鎊（約4,430港元）不等（若選擇不監控方式安裝費會較貴），沒有合約綑綁但亦可選擇具監控服務的月費版，月費約20英鎊（約220港元）。

Verisure月費合約 監控服務較專業

然而筆者卻於另外兩款保安品牌之間苦思良久，其一為ADT，另一為Verisure。ADT與Verisure皆須簽月費合約，亦必須由保安公司職員設計及安裝，但既然收得月費，當然會提供較專業監控服務，亦可額外添加一些如煙霧感應器等周邊配置。ADT月費計劃由36英鎊（約395港元）起；至於Verisure，保安設施相較六者之中為最妥善的一款，但亦是最貴的一款，Verisure職員向筆者報稱，若觸動警報，1分30秒內可替筆者直接報警，筆者亦可選擇透過主控台呼叫Verisure保安到場「幫拖」，10分鐘內「見人」。筆者雖深明「一分錢一分貨」之理，但奈何Verisure 399英鎊（約4,380港元）的安裝費貴了點，正欲打退堂鼓之際，職員卻道本月份半價安裝（即199英鎊，約2,180港元），兼送Arlo鏡頭視像門鈴，以筆者選擇的月費計劃計算，每月僅為27.89英鎊（約306港元）。冇計，衡量過性貴比（仲有半價）之後，筆者最終選擇了Verisure。

其實家居保安系統有平有貴有免費，最重要的不僅是「睇荷包」，筆者認為更重要的是「睇心安」，你裝一套保系統也不過是想安心吧？

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素擁躉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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