近年很多香港人選擇移居台灣，單是2020年，已經有超過一萬個香港人取得台灣的居留證，他們有些選擇在台灣開茶餐廳，但不少店舖以結業收場。難得站得住腳，更打算開分店的九月茶餐廳，在網絡有很高的評價。這裏有賣一百元台幣的便當，CP值高、適合台灣人口味，但又保留了香港茶餐廳的菜色，例如西多士、焗豬排飯、絲襪奶茶⋯⋯餐廳如今約七成客人是台灣人，本來已經上軌道，但老闆Andy透露，台灣近日爆發的疫情對生意有一定影響。艱難時期下，他反而縮短做外賣生意的時間，製作免費餐點送給台灣醫務人員，代表在台港人貢獻台灣。

訪問當日，剛好有一桌熟客，他們原居於九月茶餐廳附近，如今已遷至桃園。適逢來台北，他們專門到茶餐廳用膳。熟客笑說：「剛開店我們就來吃，那時候覺得老闆人很好，東西蠻多樣的，而且台灣不太吃到。我沒去過香港，可能一圓了我想去香港的夢吧。這裏的裝潢有香港特色，而且老闆也是香港人嘛！」

在台開茶餐廳 口味要調節到適合台灣人

餐廳有香港風格都未必有回頭客，最重要是保留香港的風味，同時也要調節口味，令台灣人也接受到，老闆Andy用了很多時間，才設計出目前的菜單：「香港人比較重口味很多，吃得很鹹，醬油要下很多。但是台灣人吃東西較清淡，醬油最好另外放，不要幫他下很多。」有些不適合調味的菜色，例如味道偏鹹的福建炒飯，如果調到正宗港式口味，台灣人吃不到，他寧願刪掉不要。

Andy認為在台灣經營茶餐廳，所有味道都要調節：「不要太鹹、不要太油、不要太甜，味道要剛剛好。」另外，他也有向台灣開餐廳的老闆取經，例如台灣人吃飯一般都要有蔬菜，而港式餐點很少附送蔬菜：「我會跟台灣客人解釋，香港的菜單並不騙人，餐蛋飯就真的是餐蛋飯，就是名字所寫的，不會刻意多給你一些菜。但是菜單上我也有跟台灣人學習，一開始我沒有加菜，後來計算過成本可以負擔到，就加上去。」

在台灣複製正宗港味成本高昂

台灣人來到港式茶餐廳，當然想試試正宗香港味道，但原來製作港式餐點成本很高。就算是一罐普通的忌廉，香港可能賣得很便宜，但來到台灣這裏，加上運費和匯率差距，就要賣貴很多了。但異地風味總教人好奇，台灣客人會問Andy甚麼叫忌廉：「我說就是普通汽水，他們之後說想買，我說：不用啦，你去香港或澳門旅行的時候，隨便走進一間便利店，只賣十來元一罐，我這裏因為運費比較貴；香港人留在台灣很久，可能思念香港的味道，才偶爾喝一罐。如果是台灣客人，我強烈建議不要單買，要不你喝忌廉溝鮮奶，不要單買一罐忌廉。」

成本高很多的，還有黃色的檸檬茶。「台灣夜市很多賣檸檬茶的店，其實都是用青檸檬的。台灣人稱黃檸檬作萊姆，青檸檬他們直接叫檸檬。黃檸檬比較香，超級市場售價可能要二十多元一顆，以台幣來說很貴的。但青檸檬可能五六元台幣一個也有。青檸檬味道是差一點的，你可以試試看。」記者試飲青檸檬茶，檸檬味道明顯淡很多，較易喝到茶味。而黃色檸檬茶比較喝到檸檬的味道，茶味相對沒那麼突出。Andy堅持，做港式檸檬茶一定要用黃色檸檬，雖然來貨價貴一點點，但用青色檸檬就失去香港風味了。

不只飲品用港式原料沖泡，九月餐廳的食材，也盡量找香港師傅做。「有個老師傅已經退休，他懂得做魚蛋，我跟他說你退休後賣到多少給我，我每天就跟你拿多少貨，你就當退休生活吧！」記者試過咖哩魚蛋，質地偏腍，咖喱汁濃郁，有香港小吃店風味，不像台灣夜市吃到的Q彈台式魚蛋。台灣人可能不太習慣這種味道，但香港人反而會覺得這才是咖哩魚蛋。

嚴選店址 怎料開業初期慘蝕半年

來到一個陌生的環境，做生意又怎會如此簡單？單是租舖，Andy也要多番遊說才租到。「當時先找中介，但中介說房東不願意出租。台灣有很多店舖，上面是租戶或者辦公室，他們會擔心有油煙問題，所以寧願租給辦公室或美甲店。我見到廣告上面有房東電話，就記下來，之後打電話給房東不斷問，等到約他出來面對面談，會比較易協商。我說自己不是快炒店，可能做一些西多士、輕食、沖泡絲襪奶茶、賣麵包，之後來到見面才說做甚麼生意，不會弄到被投訴油煙大，不會有小炒之類，之後房東見到我是年輕人，就給我試試。」

Andy說他做過調查，店舖附近有一家馬偕醫院，醫護人員餐點需求大，當時他看看馬偕醫院在那裏，之後畫一個範圍，看看5分鐘可否送到去。「在這個範圍內我可以送外賣到馬偕醫院，如果可以做到這筆生意。店舖就不愁沒收入。」他又仔細調查調店舖附近的人口結構，發現這家店附近的人口最密集。理論歸理論，實際上這條街人流並不多，Andy開店一陣子才知道原因：「香港人來台灣想開餐廳或店舖，見到一條街有當舖之類的商戶，就不要在它附近開，這是台灣客人跟我說的。通常借錢的人不想被太多人知道，所以他們會挑一些僻靜的地方開業，所以見到那條街很多當舖，通常證明那裏人流少。就不可以在那裏開店。這裏都是人流少，因為很多間當舖。」

決心大洗牌 扭轉逆勢

開業初期，店舖每月生意額平均少於十二萬台幣：「蝕了半年，差不多6個月，很多的！最初跟我合夥的拍檔，最後因疫情關係，加上他覺得這裏人流少做不到，擔心下只好拆夥。香港人來到台灣開這家餐廳，別人不會說這是九月茶餐廳，只會說是香港人開的餐廳。『喔！香港人開的餐廳又結業？』這件事可能經常發生。我不想影響香港人的聲譽，就堅持撐下去。」

後來，他下定決心，把店舖來一次大翻新：「菜單全部改掉，員工全部裁掉，全部重新開始，大洗牌！全部菜單由我親力親為，重新調整過味道。當時很辛苦的，我用一個星期時間，每晚在店舖睡一兩小時，夜晚在廚房試菜，隔日繼續開店，不斷試不斷試。之後看到營業額不斷向上，現在比起我開店的前6個月，營業額升了近乎七至八倍。」

一手包辦設計菜單 快捷又節省成本

不只菜單是Andy的心血，連餐廳設計，也是他從3D草圖開始規劃。他2014年來到台灣讀大學主修建築系，2019年就把學到的知識用在餐廳設計上。「靠設計師一定會加很多設計，這樣他才能賺多點錢，自己做就會便宜很多。一間空的店舖，自己畫圖，自己規劃，用甚麼顏色、物料，怎樣做到最便宜，不用被設計師欺騙，可以用最低成本就能開店。」

雖然以低成本為目標，其實Andy在設計上也花了不少心思，例如整片牆面都印上香港街景圖，有地方特色之餘，還可以覆蓋電箱，營造乾乾淨淨的感覺，Andy笑說，雖然自小不愛讀書，但學術知識對開店幫助很大：「建築要用到AI、Photoshop，我可以一手包辦所有東西，例如不用付錢給別人設計菜單，而且一想到甚麼改動，我自己用電腦改，快很多。讀書很重要的，很多廚師做菜很棒，但不懂做生意，自己開店還是會結業的，只可以打工。讀書對開店有幫助，我中學是讀商科的，會研究怎樣營銷、制定策略。」

台灣開店較香港有保障

Andy也透露，他原本在讀書後打算回香港開店，但是香港開店的成本比台灣大，不只租金較高，連政策上也不利小本生意：「香港政府可能沒甚麼規定，房東要你前兩年死約，當你碰到疫情也要賠足死約的錢。反而台灣比較保障租客，法例規定租客違約，只需賠一個租金錢，押金也可以取回，所以你見台灣很多年輕人都會開一家cafe或者小店試試創業。

26歲的他，就這樣膽粗粗開了人生第一間店。雖然說有點衝動，但他工作經驗豐富，茶餐廳每個崗位也能擔當。Andy說，他自小開始工作，16歲開始和朋友出來打工，做過茶餐廳、KFC、太興、快餐店、上海菜、日本菜、火鍋店的不同工作，總共約做過20份以上。

「當時我先做樓面，最重要是醒目入到廚房幫師傅執碼（預備食材），師傅見到樓面仔也懂得執碼，就會說：『進來廚房幫忙，教你煮菜！』」就此，Andy學得一手好廚藝。從樓面做到老闆，除了廚藝出色，還要有圓滑的手腕，懂得處理投訴。「樓上有一間補習社，他們有很多小朋友讀書，有關小炒、炸物、油煙味重的食物，要從菜單除掉。乾炒牛河其實多人點，但是因為有油煙味，就從菜單上除掉，做生意不要影響到別人，那就不會有問題。」

疫情下送飯撐醫護 做好香港人品牌

茶餐廳現在總算上了軌道，接下來Andy說想做好香港人這個品牌。當台灣疫情升溫，台北多家餐廳歇業避疫，醫護很難買到飯盒；而他卻減少餐廳營業時間，寧願少接外賣生意，也堅持送飯到醫院，支援辛勞的醫護人員。其實派飯的善舉，早於餐廳有盈餘後開始，Andy見到店舖附近有些人有需要，就開始派飯回饋台灣社會。「當時見到營業額上升，我就做一些飯出來派，他們不會說是九月茶餐廳派飯，他們只會說香港人很熱心地派飯。」

近年，不少港人移居台灣，移居不只是物理上的遷移，更要融入當地社會，與台灣人好好相處。「台灣市民喜歡我們，台灣政府才會幫助我們。如果台灣民眾都對我們反感，覺得香港人沒甚麼用，過來台灣只懂得買樓、炒樓，不會貢獻台灣，自然也會當我們是新移民。」Andy在九月茶餐廳裏面，掛了很多黑白色的香港舊照片，還有不少客人送的裝飾品。香港人的故事和信念，正在異鄉默默地承傳下去。

記者：Afa Pang

攝影：Afa Pang、W.Wong

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）