Sony黑科技又出手，大家期待已久的真無線降噪耳機Sony WF-1000XM4正式登場。新機的降噪和音色提升，一改上代的臃腫設計，體積縮小但續航力提高到8小時，大更新過後輕鬆成為目前頂級的真無線降噪耳機。

新開發V1晶片+新耳棉 加強降噪表現

Sony WF-1000XM3一直以「Industry-leading Noise Cancelling」（業界領先主動降噪）自居，事隔兩年，WF-1000XM4可謂重新奪回這個名號。新機使用新開發的V1晶片，集中降低反向聲波的延遲，提升高中低頻的降噪表現，尤其是針對比較難降噪的中高頻。另外也用上新設計的6mm動圈單元，其磁鐵體積增大，提高低頻降噪表現。

此外，WF-1000XM4也改用聚氨酯泡棉耳棉，共有3種尺寸，App可以測試耳棉的氣密度，用家可根據測試選擇最合適的耳棉，佩戴後覺得新耳棉更有彈性隔音更好。提提大家千萬不要用酒精清潔耳棉，不然會報廢。

如此多升級後，可以說WF-1000XM4的確回歸真無線降噪耳機的王座，實際試聽，低頻表現沒甚麼挑剔，幾乎完全消除；中高頻的聲音，如人聲，降噪表現明顯好過上一代。說個例子，記者在人頭湧湧的Donki試用，附近雜音基本上已聽不到，最嘈的喇叭聲和人聲都降到八成以上，記者用低音量播歌就可以完全忽略所有環境聲，專心聽歌。

音色再提升 解決上代風噪、連結、通話問題

WF-1000XM4支援LDAC藍牙編碼，補完了Hi-Res無線連接，也有DSEE Extreme音質提升技術，可輕鬆應對目前流行的無損串流音樂播放。記者使用Xperia 5 II以LDAC連接，用KKBOX播放Hi-Res音檔試聽，受惠於新的單元，WF-1000XM4的低頻是明顯更有力度，非常飽滿；中高頻延續上代的清晰通透，記者覺得解析力有所提升，樂器的細節豐富，有足夠的分離度，很立體。不過要注意，使用iPhone的話只能使用AAC，用不盡它的性能。

上代比人詬病的風噪問題，實測過這代減輕了很多，而且還加入自動減少風聲選項，當耳機偵測到風聲後，耳機會改爲集中消除風噪。記者在極大風的環境下測試，的確可以完全消除風噪，不過功能也會影響到降噪表現，但整體也是實用功能。

連線穩定度也比上代好，記者使用WF-1000XM3時，每程車平均會斷一次。轉用WF-1000XM4，就算使用音質優先的LDAC，都很少斷線，在電器舖和大商場中試過斷線，不過很快就自動連接返，有時像是延遲了一下又能繼續播放。

上代被投訴過的通話質素，WF-1000XM4就用上波束成形收音咪和骨傳導感應器去改善。實際通話測試，WF-1000XM4的人聲會比上代更加集中突出，環境聲也較少。

體積大幅縮細 續航力提升

WF-1000XM4的充電盒算是全方位瘦身，帶出街都方便許多，也支援無線充電，未來可搭配Xperia 1 III的反向無線充電。耳機本體的設計也大改，體積不算細了許多，不過漂亮了很多。這次的鉑金銀色表面會有些少閃粉和灰砂，充電盒和耳機像光滑的石頭，非常特別，而黑色就與上代相似。

新設計戴上耳後就感覺到比上代穩，記者搖頭時不會掉，也支援IPX4生活防水，不過做運動的話還是建議有耳翼的耳機，不然飛脫不見會很心痛。

WF-1000XM4耳機續航力由上代的6小時提升到8小時（開降噪），連充電盒共24小時，也支援快速充電，充電5分鐘使用1小時，這個成績在真無線降噪耳機中數一數二厲害。

實測過後，記者覺得Sony WF-1000XM4真的誠意十足，它聽用家意見，改善了上代的瑕疵，而且音質和降噪更加再次提升，這才是黑科技廠應有的表現。而WF-1000XM4應該會取代前作，成為新的無線降噪耳機黃金標準。

Sony WF-1000XM4

$2,290（即日起預售）

記者：梁志穎

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

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