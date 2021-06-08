Jason來到治療室的時候，穿着筆挺西裝，一臉冷靜，說起話來頭頭是道，他說他聽朋友推薦我，於是他來了， 但他不知道，自己有甚麼需要被協助的。

談着談着，他才慢慢說起：「我賺錢不少、家有嬌妻小孩，一切挺美滿的，但我就是越來越不快樂。」Jason是投行的中高層，工作壓力不少，但也是他人眼中的成功人士。他不明白，自己努力了半生得來的一切，竟換不來快樂。

他鐵着臉不說出口的，是內心的空虛感；他就只是不斷重複着「我就是不明白」和「我明明很好」。到底，身體也沒甚麼不好的，大概能吃能睡。

成長期 自己顧自己

我問他這種心裏好像有個填不滿的洞的感受，是不是從小就有的？他開始眼睛睜大：「你怎麼知道的？」然後娓娓道來他的童年。自幼家貧，父母親都做勞動階層的工作，好不容易把他和兩個妹妹拉扯長大，作為大哥的他，從小就是自己照顧自己。今天他名成利就， 帶了父母走出困境，家人不知多為他自豪。

他說父母都是很好的人，在家從沒受過甚麼不好的對待，就是辛苦一點，父母都忙，從小要靠自己。他混着長大，學會很好的人際技巧，幫着自己一直唸書，還拿了獎學金念大學。

但內心的空虛感一直都在。他說，他經常覺得自己孤獨一人。我邀請他做一個閉眼的想像練習，讓他重遇自己內在小孩，他看到了，那個只有6歲左右的小男孩，瘦小，小心翼翼，內心躁動不安又不敢流露。

「他需要甚麼？」我問。

「他需要有個大人來看看他，看看他其實內心很害怕、很孤單。」一直鐵青着的臉就流下了眼淚。

情感忽視 孩子失基本需要

那是很多個案都經歷過的「情感忽視」（Emotional Deprivation Schema）。父母親都太忙碌去找生活，根本沒空來仔細看顧自家的小孩，小孩很生性的沒作聲，配合着父母，把自己的感受和需要都埋藏掉。得到注意 （Attention）、和情感上被感知 （Attunement）， 是孩子的基本需要，但如果從小就因為各種因由，主要只有照顧而沒法提供以上需要，他們就會學了「我的情感是不重要的」、「沒有人有興趣知道我有甚麼感受和需要」，於是人生走着走着，就到了瓶頸。

打開眼睛後，他很不好意思地快快拭淚，「我以為我是中年危機呀！」他大笑起來掩飾內心的眼淚；然後他收起了笑：「原來是那個小孩作的怪。」

「那個小孩，很需要得到一些注視；如果我們小時候都沒有人來感知我們的感受，我們就很難學會知道自己有甚麼需要，想追求怎樣的人生；不斷努力地爬着爬着，追求着父母、或這個社會叫我們做的事，就像拿着別人的地圖來走啊走，風景看過了，卻回不了家。」

（以上內容、人物及背景，均經過改編，並不代表任何真實個案之經歷。）

撰文：吳崇欣

香港註冊臨床心理學家、香港首位獲國際基模治療協會（ISST）認證的資深基模治療師（Advance Certified Schema Therapist），並獲加拿大註冊資深靜觀導師資格。現致力推廣靜觀並提供專業心理治療服務。www.mindfully.hk

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