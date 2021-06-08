這一年關注組盛行，例如之前提過的雞蛋仔關注組、啤酒關注組、海南雞關注組等，有很多人想找美食也會在網上搜尋一下，有不少小店經關注組介紹之後更可能由無名小店變成人氣店，所以有人說關注組內有很多打手，會在內推廣告。而今集《關注關注組》說香港腸粉關注組，看看關注組內討論得最多是甚麼呢？

香港腸粉關注組在上年12月成立，現時約有三萬九千名會員，一入到香港腸粉關注組後，便看到版主很有條理地將不同種類腸粉加上hashtag，如：豬腸粉、港式酒樓腸粉、炸兩、皺皮腸、蝦米腸，以讓谷友容易地找到心頭好，而街邊的豬腸粉就是最多人討論。此外，版主還整合谷友的推介腸粉店清單，不過在大圍區內算是頗有名氣的華輝小食及坤記腸粉卻不在這個清單內，再在Facebook內搜尋，竟然在其他關注組內看到有帖子指：在香港腸粉關注組內每次有人出帖子讚坤記腸粉，都會有一班人用難食、污糟、貴及老闆態度差去「招呼」，相反華輝小食的貼文則是平均三天就會有一個帖子在香港腸粉關注組內，而且全部都是「歌功頌德」，更說這種「偏袒」已經是專業打手級數，直指香港腸粉關注組是華輝小食的打手。

華輝小食在5年前開在大圍A出口對開的大街，他們最出名是手撕雞腸粉，經常大排長龍。而在2019年因為租約問題，搬入去內街，還增設堂食位置。坤記腸粉則是大圍區內的老字號，開業至今已經有二十多年，只要是大圍人就算沒有吃過也一定有聽過。而華輝同坤記也很近，只是兩三分鐘的路程，因為兩店同為大圍名物，兩者也常被人拿來討論，在腸粉關注組內坤記就較多人討論，帖子也相對多一點，不過有讚也有彈，而華輝只有兩個帖子。

於是我們到大圍訪問了街坊怎樣看坤記及華輝這兩間店，更向坤記腸粉及華輝小食兩間店的老闆查問，並且找來香港腸粉關注組版主Ame了解。除此之外，Ame更向我們分享有關拿了米芝蓮街頭小食的合益泰腸粉好吃的秘密，更介紹大角嘴一間隱世小店吃腸粉，想知道更多詳情，立即去片啦！

坤記腸粉

地址：大圍積富街石屋(近積德里)

華輝小食

地址：大圍積福街積壽里4D號地舖

合益泰小食

地址：深水埗桂林街121號地舖

樂樂美食

地址：大角嘴中滙街3號地舖

記者：鄭煒霖

攝影：張志孟、伍永健、許先煜

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）