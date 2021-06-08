日本女子組合AKB48成員柏木由紀早前發現患上「脊髓空洞症」（Syringomyelia），雖然只屬初期，但亦會接受手術及治療，並會暫時停止藝能活動。柏木由紀在YouTube頻道分享病情時表示，大約一年多前已開始出現左手手指麻痹的症狀，之後經磁力共振影像檢查，證實患上脊髓空洞症。

每10萬人1人患病 手腳麻痹無力屬症狀

平均每10萬人之中，只有一個人會患上脊髓空洞症。患者會出現雙手雙腳麻痹不能活動、肌肉萎縮、無力的症狀，會影響活動能力，例如爬樓梯時總是氣喘吁吁，而且體重會大幅下降，日常容易感到疲憊不堪。

患上脊髓空洞症的患者，脊髓中心的液性充填會出現腔隙，稱為「空洞」。而脊髓是人體中樞神經的一部份，接收來自四肢和軀幹的各種感覺衝動，並傳送至大腦，因此四肢活動、呼吸、腸胃蠕動等都是靠脊髓神經控制。當脊髓發生病變時，就會出現感覺或運動障礙，嚴重損傷的話，可能會導致癱瘓甚至呼吸衰竭。

曾撞擊脊髓可致脊髓空洞

此病大多在20至30歲時發生，可由先天及後天造成，先天可以是發育缺陷，例如後顱窩畸形，造成腦脊液循環不暢進而形成脊髓空洞積水。而後天常見的原因包括外傷、發炎、腫瘤、退化性神經病變等。脊髓空洞症患者有4成機會會同時出現嚴重脊椎側彎，因為脊椎側彎可導致腦脊髓液流動阻塞，造成壓力差，出現脊髓空洞的情況，而嚴重的脊椎側彎亦可壓迫到神經，而造成神經損傷。

一般患者會經頭頸部核磁共振檢查，發現脊髓有異常現象而確診。至於在治療方面，一般會進行手術，將阻塞的腦脊髓液重新回流。若發現手腳麻木無力、肌肉萎縮、手指無法彎曲、四肢莫名發冷等症狀，就要立即求醫，尤其是有脊椎側彎問題的患者，更大機會患上脊髓空洞症，若延遲治療恐造成永久性的神經傷害。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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