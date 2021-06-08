良心食店大家就聽得多，良心Food Court大家又有否聽過？位於將軍澳唐俊街，就有一個聚集良心食店的Food Court — 日日食美食廣場。美食廣場於去年6月開業至今，不過上星期創辦人就在Facebook專頁發佈帖文，指Food Court現時只能繼續營業兩個月。我們一於來到將軍澳，看看這個良心Food Court有甚麼好吃？又有甚麼特別？

將軍澳並非市區，交通不算便利，而且美食廣場所在的「日日食良商場」兩個入口都相當隱蔽，記者第一次來時繞了一大段路才找到，由港鐵站出發，可先橫過寶邑路十字路口，一路沿唐俊街向海邊走，再於至善街轉右，就能看到商場的大入口，乘升降機上一樓；或者跟記者一樣，橫過十字路口後，沿天晉匯商場與停車場間的一條小路直走，直至看見左邊「日日食良」的另一個入口，經扶手電梯上一樓。

四間街坊推介

雖然位置偏僻，但其實「日日食」都有不少忠實食客，不少網民大讚食物質素不俗，價錢相宜抵食，會專程由大西北前來用膳支持，而現場最多食客推介的是主打石燒定食的「柴石燒」，招牌菜當然就是以熱石奉上的牛扒，今次試食的「美國安格斯西冷」上碟時熱氣騰騰，牛扒較薄身，而石板又相當高溫，使內外都有明顯燒焦，吃入口雖然肉汁豐富，但質地較粗糙，且西冷應有的濃厚肉香味都有所流失，不過牛扒的尺寸比一個手掌還大，定食還包括麵豉湯、珍珠米白飯、麻醬沙律，份量相當多，以一個午飯而言都挺豪華，晚飯就適合不過。除了可以選擇牛肉，比較特別的還有石燒鰻魚、豬胺扒、雞翼和雞扒。在Food Court都食到石燒定食當然非常難得，不過石板溫度難以控制，可能會出現越燒越老或熱石溫度下降等情況，食客進食前都必須留意一下。

另外，亦有不少食客大讚「五一牛腩」夠平夠抵食，指明賣牛腩，當然要叫一碗招牌「五一牛腩麵」，牛腩肥瘦適中，肉、筋、油花吃起上來有層次、有口感，肉質軟腍而爽口，彈牙爽口的幼麵亦加分不少，湯底清甜，但略嫌太鹹及肥膩，不過只需$38尚算抵食，加上Food Court的環境比起一般茶記更為舒適。

如果中式不適合你，都可以一嚐主打西式的「Upper Room」。我們今次挑戰其「慢煮雜菌松露雞堡」，漢堡上有雞扒，雞扒上再有黑松露沙律醬和雜菇，兩塊漢堡包不算鬆脆，有點軟，但雞扒鮮嫩多汁，一咬入口就有肉汁溢出，而且黑松露比想像中味道突出，一入口黑松露的味道充斥於口中。

每間餐廳都沒有餐飲提供，如果吃飯後想喝飲品，都可以到「奶茶聯盟」以$9－$12加購飲品，款式種類多元，有較普遍的檸檬茶、好立克、可樂選擇，都有特飲如黑牛、紅豆冰、美祿恐龍、黑糖奶茶等。比較特別的特飲有「阿華田爆脆火山」，阿華田上加了朱古力的脆片，所以稱為「火山」，脆片增加了飲品的口感，是另類的選擇。

一人創辦 望反壟斷拓多元發展

雖然現時Food Court經常爆滿，但其實告急前這裏的人流相當稀少。的而且確，將軍澳並非市區，位置算偏僻，雖然「日日食」鄰近地鐵站，不過商場的入口隱蔽，記者第一次到訪時都尋找了一段時間，走了一大段路才找到入口。創辦人阿傑指位置偏僻也沒有辦法，他自己一人創辦了這個Food Court，背後沒有大財團支撐，當初看見這裏翻新招租希望引入Food Court，認為比較能承擔租金，就果斷簽訂了合約。

「日日食美食廣場」老闆以外，阿傑同時亦是觀塘「珠記冰室」的老闆，是冰室創始人「珠爸」、「珠媽」的兒子，小時候親歷珠記於利東街被逼遷，「覺得政府的政策對小市民好不公平，業主亦很無良，會覺得沒有公道。」身為80後的阿傑認為小時候的各個商場或屋邨都更有各自的社區特色與文化，有感近年香港的商業市場越來越單一化，Food Court大多都由大集團連銷式經營，餐廳千篇一律，就渴望起碼能在飲食業上帶來一些轉變，有了創造一個屬於香港人的美食廣場的想法，「好像將軍澳這些新市鎮全都有規劃，基本上你能夠猜到裏面是甚麼，見到商場裏面都是某某財團，飲咖啡都是那兩個牌子，Food Court更如是，主要是兩個大品牌，大品牌裏都是那些店舖，市民缺少了很多選擇。所以當有這個機會去建立Food Court，我們當初的心態，就是令到進來的客人有期待或好奇。」

自己開舖 告急喚醒港人關注

阿傑與業主於去年1月簽訂30個月合約，由6月開始生效，但簽約過後，疫情爆發，餐飲業受挫，周遭地段與商場都紛紛減低租金吸引租戶，相反阿傑簽訂的協議租金金額較高，與業主商討過後，亦未能減租，故當時亦一直未能招攬良心店老闆加盟，阿傑唯有硬着頭皮自己在美食廣場中先後開設了不同類型的食店，定好食物出品方向後，由從廚多年的父親找來相熟朋友作主廚，並介紹更多志同道合的廚師加入。

租金以外，阿傑開首投資了三百萬用作裝修、添置器材、申請牌照等，於去年6月正式開業後，人流卻一直稀少，開業三個月後持續每個月蝕幾十萬，直至8月份，阿傑於《蘋果日報》刊登全版廣告，人流才得以回升，但於10月時經營商又被警告須移除Food Court內文宣，風波不斷，生意一直介乎於蝕幾萬與平手之間。

Food Court的經營一直勉強維生，但是甚麼驅使是次告急？阿傑指當時的合約還有一條條款，列明了Food Court需要達到指定的營業金額，若達不到這個指標，業主將會有權利趕走租戶，營業額一直維持有跌無升，業主亦開始施加壓力，阿傑逼不得已發帖告急，不希望自己的員工失業，亦希望讓香港人知道他們的初衷，「他起碼知道有人有這樣的想法，或者會喚醒大家對這件事的想法，究竟是否想去每一個商場也一樣？」

食客：全力支持 老闆：做得一天得一天

餐廳告急過後，「日日食」終於得到熱烈關注，很多食客都表示支持，不少將軍澳街坊直言同區內並沒有其他Food Court選擇，喜愛這裏的同聲同氣，「我們香港人已經失去了很多，有些東西我們僅餘的就努力捉緊，因為若這裏也失去，未必再有下一個全黃的Food Court。堅持住，每一個香港人都正在堅持，有甚麼難關、有甚麼困難即管出聲，你一告急，我們一定來支持你。」

面對網民與食客的熱烈反應及支持，阿傑相當高興感恩，「出了帖文之後，大家很支持很支持，那個開心是，不是生意好那樣簡單，是有人認同我們的想法。」阿傑表示若生意有好轉，都希望繼續堅持做下去，不想放棄，如果香港人都覺得需要他們，需要這個Food Court，就會捨命陪君子，繼續經營，並希望更多人去一起發掘市場發展的可能性。「我覺得所有有良心的都能夠發展，最好是大財團能夠看到這個是值得發展。我看見甚麼不重要，我希望我們做的行動，能夠讓別人看見，從而有些改變。」

日日食美食廣場

地址：將軍澳唐俊街18號日日食良商場一樓

記者：張樂樂

攝影：魏子朗

編輯：鄒仲安

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