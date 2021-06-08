你還記得2019年6月9日，由維園走去政府總部的那條路嗎？過去兩年，原來已有逾700萬人次踏過這條路，包括：2019年6月9日「反送中大遊行」103萬人、6月16日「讉責鎮壓・撤回惡法」大遊行200萬＋1人、7月1日「撤回惡法・林鄭下台」遊行55萬人、7月21日「獨立調查・捍衞法治・守護真相」遊行43萬人、8月18日「煞停警黑亂港落・實五大訴求」遊行170萬人、12月8日「國際人權日」遊行80萬人、2020年1月1日「元旦大遊行」103萬人、2020年7月1日「堅持五大訴求．反抗國安惡法」遊行38萬人。

而2021年直至目前為止，所有遊行申請都被否決。

2019年6月12日下午3時，香港警察發射出反修例運動中第一發催淚彈，最後一發則在2020年7月1日射出。根據警方回覆，由2019年6月9日至2020年7月31日，警方共發出16,224枚催淚彈、1,669次胡椒噴劑、1,889粒海綿彈、10,109 粒橡膠子彈、2,033 粒布袋彈及19發實彈 。

至於最新被捕人士數字，警方指，截至2021年4月30日，警方共拘捕10,260人，當中2,608人遭檢控，涉嫌參與暴動、非法集結、襲擊致造成身體傷害等罪，715人被定罪。

記者：黃桂桂

攝影：洪輝進、張洛晞

編輯：鄒仲安

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