蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

反修例2周年｜你還記得兩年前 由維園至政總遊行路線上發生過的事嗎？

55分鐘前

你還記得2019年6月9日，由維園走去政府總部的那條路嗎？過去兩年，原來已有逾700萬人次踏過這條路，包括：2019年6月9日「反送中大遊行」103萬人6月16日「讉責鎮壓・撤回惡法」大遊行200萬＋1人7月1日「撤回惡法・林鄭下台」遊行55萬人7月21日「獨立調查・捍衞法治・守護真相」遊行43萬人8月18日「煞停警黑亂港落・實五大訴求」遊行170萬人12月8日「國際人權日」遊行80萬人2020年1月1日「元旦大遊行」103萬人2020年7月1日「堅持五大訴求．反抗國安惡法」遊行38萬人

相關新聞：反修例2周年︱團體舉行義賣 民主路重新連結抗歷史竄改

而2021年直至目前為止，所有遊行申請都被否決。

2019年6月12日下午3時，香港警察發射出反修例運動中第一發催淚彈最後一發則在2020年7月1日射出。根據警方回覆，由2019年6月9日至2020年7月31日，警方共發出16,224枚催淚彈、1,669次胡椒噴劑、1,889粒海綿彈、10,109 粒橡膠子彈、2,033 粒布袋彈及19發實彈 。

至於最新被捕人士數字，警方指，截至2021年4月30日，警方共拘捕10,260人，當中2,608人遭檢控，涉嫌參與暴動、非法集結、襲擊致造成身體傷害等罪，715人被定罪。

記者：黃桂桂

攝影：洪輝進、張洛晞

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

反送中反修例反修例運動維園政總政府總部遊行六四七一示威催淚彈
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner