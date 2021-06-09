癌症病人往往最擔心癌細胞擴散，一旦擴散到身體的其他部位，一般都已屬末期。前建制立法會議員黃宜弘5年前曾患肺癌而已治癒，但今年初發現癌細胞擴散至腦部，於美國的醫院昏迷不醒2個多月，近日在醫院病逝，終年82歲。

癌細胞易擴散至腦 有天然屏障藥物難控制

如果癌細胞擴散至腦部，會令腦壓升高引發頭痛、惡心及嘔吐等，亦會出現神經學症狀如肢體無力、走路不穩、視力模糊、肢體抽筋、語言困難和性格變化等，亦有機會有腫瘤出血和腦癇發作等急性症狀。因此，若不積極處理腦部轉移或控制欠佳，會大大影響患者的日常生活。

惡性腫瘤腦轉移很常見，本報曾訪問中大醫務中心神經外科專科醫生黃海東，他指約9%至20%患癌病人最終會有腦部轉移，而轉移或擴散可以在原發性腫瘤治療後相隔很久才被發現。癌細胞由肺轉移或擴散至腦，屬遠距離轉移，即是癌細胞經血液擴散，因為腦部與肝臟一樣需要大量血液供給營養，因此癌細胞也較容易經血液擴散到腦部。肺癌及乳癌是兩種最常見擴散到腦部的腫瘤，更有約15%病人之前並沒有任何癌症或腫瘤病歷，發現時已屬遠距離腦轉移。

除了癌細胞可經血液擴散外，由於腦部本身有血腦屏障 （Blood-Brain Barrier）阻擋，導致治療腫瘤的藥物不能輕易通過屏障，因此雖然藥物可壓抑部份癌細胞，但藏在腦部內的癌細胞則無法完全清除。雖然近年肺癌的標靶治療有很大進步，但第一代及第二代標靶藥仍無法通過腦部屏障，因此即使全身癌細胞受控，但仍有腦部轉移的機會。

腦癌做手術高風險

一般來說，若癌症病情已惡化至遠距離轉移階段，根治機會亦隨之下降。但如果患者選擇不接受任何治療，據一般估計，壽命或只能維持數個月。在治療方面，外科切除手術是對於癌症的一線治療方法，可以紓緩症狀及保存身體其他功能，不過切除手術有局限性，由於腫瘤太接近腦功能區，無法完全安全地切除，手術後須要接受放射或化學治療，以消除一些肉眼看不見或手術無法切除的癌細胞，藉此提高治癒的機會。

另外，腦部放射治療為常用的姑息性（palliative）治療，主要目的不在於完全消滅癌細胞，而是希望減輕症狀，維持較佳的生活品質，減緩癌細胞的生長。而且實際轉移到腦部的腫瘤數目，通常比核磁共振影像顯示的還多，全腦放射治療可降低腦部其他位置再發生腦轉移的機率，同時令血腦障壁的阻擋功能下降，提高化療或標靶藥物在腦部的濃度，加強後續療效。

撰文：鄭詩詠

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