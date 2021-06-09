香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Cosmo。

名字：Cosmo

品種：混種英國短毛貓

性別：雄性

年齡：4歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 506425

晶片編號：604 812 518

Cosmo是一隻非常友善親人的貓貓。每當陌生人靠近時，完全不怕生的Cosmo更會走上前討摸，尤其當進食時；你必須一直摸着牠，否則牠不會吃。同時，Cosmo亦較喜歡由人餵食，並且需要你逐少逐少地放在牠面前。此外，我們亦懷疑Cosmo曾經歷過車禍事故，不但導致下顎骨裂，右眼亦須切除。由此可見，Cosmo在街頭流浪的日子相當坎坷。你願意成為Cosmo的避風港嗎？

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年6月7日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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