土耳其伊斯坦堡西側的馬摩拉海（Marmara）沿岸海面被一大片黏糊糊灰棕色泡沫掩蓋，濃稠噁心之狀讓當地居民憂心漁業將受到重創。這個「海鼻涕」現象是污染加上氣候暖化的結果，今年2月開始蔓延，土耳其政府直到近日才警覺「鼻涕」規模失控，當地時間周日（6月6日）才公佈處理方案。

伊斯坦堡大學生物學教授巴奇（Muharrem Balci）對《衛報》解釋，這些「海鼻涕」其實是營養過剩的藻類，水污染和溫暖的氣候滋養原本存在當地的藻類，特別是在春季開始增生，生長失控就形成溫熱鼻涕狀，不僅遮住陽光，也會導致魚類和其他海洋生物缺氧。「海鼻涕」現象首次在2007年被發現，當時也是發生在土耳其附近的愛琴海上，本次馬摩拉海的「海鼻涕」是有紀錄以來規模最大的一次。馬摩拉海沿岸人口稠密，7座土耳其城市居民共約2,500萬人，並有許多工廠；此外，有些從東歐多瑙河流入黑海的污染物也會漂到馬摩拉海。

巴奇形容這些黏液現在「像帳篷帆布一樣遮住海面」，越來越濃厚，之後將會塌陷，掩蓋海底生態系統，毒害貝類、螃蟹等生物，「除非現在阻止它，不然未來它聞起來就會像臭雞蛋」。土耳其營建公會總幹事、環境工程師阿契利克（Cevahir Efe Akcelik）也證實，調查後發現這片「海鼻涕」不但遍佈海面，且已經厚達25至30公尺。當地人正努力用濾網篩起鼻涕，但目前為止成效不彰。而且清除這些黏液是治標不治本，必須規劃工業排放物處理系統、建立海洋監測機制，才能解決長期問題。

據土國安納杜魯通訊社，這片海鼻涕今年2月以來開始蔓延，土耳其環境部上周三（6月2日）才表示，將採取行動保護馬摩拉海，行動計劃周日會公佈。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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