消費券有新消息，政府早前公佈會派發$5,000電子消費券，預計7月初接受登記，會用到4個電子支付平台作派發渠道，分別是八達通、拍住賞Tap & Go、支付寶和微信支付。這次除了更新消費券最新消息，還會介紹八達通和拍住賞Tap & Go使用消費券的資訊。

怎樣登記？

7月初就會接受登記，會設有中央登記網站，也可用書面登記。合資格人士須提供姓名、身份證、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇支付工具及填寫賬號。

甚麼人合資料領取消費券?

年滿18歲在港居住的香港永久居民或新來港人士都合符資格領取消費券。比起領取一萬元，這次消費券加入了「在港居住」這個條款，長時間不在香港會被取消資格，但有4種情況可以豁免，包括：海外留學、工作、工作假期、廣東計劃和福建計劃人士，以上4種情況仍可獲取消費券。

消費券金額和派發形式?

電子消費券金額為$5,000，會以電子支付平台作派發渠道，分別是八達通、拍住賞Tap & Go、支付寶、微信支付。目前消息指會分期派發，但就不會像剛公佈時所說分為5期，有議員提議分為上下兩期各派$2,500。

消費券可以用在甚麼地方?

適用範圍包括本地實體店或網店，零售、餐飲、服務業都包括在內。不適用的例子是政府費用，例如水費、電費，eBay、Amazon這些海外網購服務都不能使用。交通費方面，的士是可以的，但巴士、港鐵等其他交通津貼會涵蓋到的交通工具就應該不行 ，原因是避免雙重津貼。

可不可以套現成現金？

已有人在網絡教大家用消費券買一些可以退貨的產品套現，不過有關方面就已說了會想辦法避免這個情況。

消費券直入八達通卡 已提供上限至$3,000

記者街訪，市民普遍都是傾向用八達通領取電子消費券。八達通早前已說明過消費券安排，不論無記名的租用版卡或個人八達通都可登記拿消費券，如果真的很注重私隱用不記名卡登記應該是最適合。不過八達通在最近的記者會表示，不會分開儲值額和消費券金額即是說領取電子消費券，換句話說，入消費券等同儲值現金至八達通。而支付寶香港則表示會分開會將消費券金額和一般金額分開處理。

市民已習慣使用八達通，消費券直接入卡或者會更加簡單易明，但在消費詳情上則仍有細節有待確定。八達通一度指所有消費券消費都和普通拍卡相同，嘟卡乘坐交通工具都無問題，但政府曾說明有資助的交通工具例如巴士、港鐵，不能用消費券。最終八達通再發放消息，指消費詳情還是要等政府公佈。

消費券入卡的步驟和領取交通津貼相似，登記完成後，用手機的八達通App或者在各交通津貼領取站拍卡就能領取電子消費券。八達通過往的儲值上限為$1,000，但日前已自動提升至$3,000，只要在5月16日後曾經用各種方法增值，八達通卡就會自動由$1,000上限提升至$3,000。

如果本身八達通有餘額，而在領取消費券時超過了$3,000限額，系統會自動將餘額保留。例如本身八達通有$2,000餘額，拍卡領取消費券時會先拿取1,000元消費券金額，剩下的消費券金額可以隨後領取，但就會有領取和使用的期限。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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