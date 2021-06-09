到速遞公司投寄物件到山東，在手機上下載表格，然後填寫，多次接近完成時都要重新來過，真是高難度。我想請求工作人員幫忙，怎知他還增加我麻煩，除了要求拆開包裹，檢查內裏物品外，又要求我提供購買單據。最後，他提議我不如拿去郵局投遞算數，生意都不想做，令我感到莫名其妙。後來，跟熟行情朋友說起此事，才知道現在一切麻煩起源於今天中美冷戰，結果弄至今天中港往來不方便。這個時候看電影《The Courier》（軍情諜報）便有深刻體會，易明白為甚麼今天速遞業遇上困難。

《軍情諜報The Courier》

二十年前開始，常聽到courier這個字，英文報章有courier小廣告，送出機票讓你飛歐美，條件是要你攜帶文件隨行。差不多情況，以前空中小姐帶大包化妝品上飛機，可賺外快。乘飛機當courier（帶貨員）本屬平常不過，但現在卻幾乎全消失，原來courier行動，會與間諜扯上關係。當前戲院上映的電影《軍情諜報》，演繹1962年美蘇冷戰期間一宗真人真事，詳盡而生動告訴我們，帶貨員如何捲入美俄雙方暗中進行之軍事行動中。

當年，蘇聯在古巴裝置導彈對準美國，美國陷於危機中，領導層寢食難安。間諜此時大派用場，首先策反俄方軍官Oleg Penkovsky，而平凡英國商人Greville Wynne同時被選中，到莫斯科，把Penkovsky偷竊得來的軍事情報，帶回歐美西方。

該部電影講無名英雄拯救全球，避免發生第三次世界大戰，出奇平實，很少刺激動作，怪不得由斯文靜態Benedict Cumberbatch（班尼狄甘巴貝治）當主角。此部間諜片跟其他同類電影大不同，刺激動作、緊急鬥智場面應變戲欠奉，反而其趣味在於呈現1962年倫敦及莫斯科氛圍、城市生活畫面。拍過英國人氣劇集《The Hollow Crown》（虛妄之冠）的Dominic Cooke，以廠景、借景，呈現60年代倫敦、莫斯科景觀，頗有瞄頭。至於Cumberbatch演戇直、木獨推銷員，英姿風采消失，迷哥迷姐可能失望，但如此符合角色，演得稱職卻是事實。

編劇Tom O’Connor過去寫激烈動作故事片，今回卻解密歷史，交代一個職場上班人，如何制止第三次世界大戰。描畫這近代最驚險間諜任務，平實重於一切，因此冷靜表達手法有必要。

間諜角色一直吸引觀眾，不過不一定要拍他們出生入死，常有美女為伴穿梭重要場合才好看。逼真而生動呈現情報機關內裏神秘天地，描畫他們日常工作細節，已夠吸引。本片正是如此。《軍情諜報》出現美國、英國、蘇聯情報機構和其高層人員，他們給世人不同形象，說話、工作態度都大異，可算是趣味看點。

《間諜之妻》

同期在香港，還有日本片《間諜之妻》上映，沒標明真人真事，卻關乎中國同時候之重要歷史事件，有其實在性。該片講1940年代日本商人福原優作（高橋一生飾）到黑龍江哈爾濱做生意，後來回到日本神戶，行動異常，令妻子（蒼井優飾）起疑。原來他發現關東軍731部隊在滿州國進行生物與化學武器研究，以活人來做各種實驗，部署細菌戰。他正猶疑應否把違反人類的惡行公諸於世，而妻子此時才知悉他其實是為國家工作的間諜。兩夫妻立時陷於感情與公義鬥爭、叛國與人性矛盾之中。這部間諜片十分另類，講愛國者發現國家醜行，內心痛苦鬥爭，不知如何做。

日本關東軍731部隊在哈爾濱平房區研究細菌戰，使用活體人做實驗，八十年代牟敦芾導演以半劇情、半紀錄形式將之拍成《黑太陽731》（監製傅奇、銀都機構出品）於1988年12月在香港上映。可惜當時輿論不欣賞牟敦芾拍攝風格，對安排屍體入鏡反應嘩然，令這部揭發極右關東軍彌天大罪作品得不到公正看待，是我們多方面損失。

今天中日關係處於低谷，黑澤清卻重提關東軍731部隊傷天害理，造出慘絕人寰之事，確是英勇、大義表現。威尼斯電影節當仁不讓，大加讚賞，給予他最佳導演獎。該片以8K映象呈現，嚴肅認真，而劇本由黑澤清兩位弟子濱口龍介、野原位費心考據來完成，此作品不宜以娛樂片看待。

英國與日本兩個普通商人，都在戰爭中擔當重要角色，誠歷史佳話，值得到電影院上一課。

撰文：張錦滿

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