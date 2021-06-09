不少狗隻都會有對陌生狗狗反應過大的問題。6歲的旺財在兩年前被主人Mandy領養，後來Mandy發現旺財見到陌生狗隻時反應非常大，會不斷扯繩、撲向陌生狗隻和吠叫。救狗之家（HKDR）犬隻訓練班導師兼犬隻訓練師Eurica Li，決心要教好這隻對狗有攻擊性的八哥旺財。

見陌生狗隻激動撲吠 曾弄傷主人

旺財在這兩年間一直有對陌生狗隻撲吠的問題，每次見到狗隻在身邊走過，反應都會非常大和扯繩。另外，亦曾經試過因為電梯開門時有其他狗隻在場，旺財過分激動，不但用力弄斷狗繩，更跑到電梯內與陌生狗隻撲打，導致對方受傷。Mandy表示不希望旺財的問題繼續惡化，所以曾向3名犬隻訓練師和1位動物傳心師尋求協助，仍未能解決旺財的行為問題。主人表示，居住的屋苑可以養狗，所以平日帶旺財上街的時候，難免會遇到其他狗隻。現在的解決方法只是可以避開的話就避開。主人Mandy曾聽從意見，當旺財對其他狗隻發惡的時候，將旺財抱起，但是因為旺財非常激動，所以會用力抓Mandy的手臂，引致受傷。

記者替Mandy請來犬隻訓練師Eurica Li，她2005年開始在領養中心擔任義工，有8年正向犬隻訓練經驗。Eurica表示，其實在狗隻很激動的時候貿然抱起牠是很危險的做法，因為一旦狗隻想向狗隻吠叫但做不到的時候，在牠很想發洩的一刻，就有機會會咬主人的手臂甚至是臉部。另外，從訓練的角度看，很多狗隻都喜歡被人接觸被人摸，當狗隻激動的時候抱起牠，牠會誤以為自己做得很好，有可能傳達了錯誤的訊息給狗隻。

訓犬師指狗狗想離開非攻擊

Eurica觀察了主人Mandy帶旺財散步的情況，她發現旺財見到狗隻會立刻吠叫和向前衝，但如果在一個遠距離的情況下，旺財就只會看着對方，由此可得知旺財是不能接受狗隻在很接近的距離下走過。而之後的訓練就可以建基於這個範圍內調整。除此之外，旺財在衝向前的的時候，其實牠是想吠叫趕走對方，牠是見到對方而害怕，如果對方有反應的時候，牠是會退後的。「其實旺財不是有攻擊性要去咬對方，牠是覺得在對方未對我有危險之前，我要趕走牠去保護自己，所以牠是因為害怕而有這個衝向前去趕走對方的反應，而牠不是想要攻擊牠。」Eurica解釋，如果狗隻想攻擊的話，整個身體動作是會向前，而通常在害怕的時候，就會有幾下向後退，所以其實旺財是想離開現場。

Eurica提醒有很多人主人遇到自己的狗隻對陌生狗隻有敵意的時候，都是拉緊狗繩，但其實並不是一個正確的方法，因為其實狗隻根本不接受有另外一隻狗在身邊，不接受有陌生狗隻在自己身邊近距離走過。所以最正確的方法，就是見到牠預備有反應，但未有反應之前，在還可以控制到的情況下獎勵牠之後離開。

學習靠聯想 表現良好時獎勵

對旺財這類對狗隻有攻擊性的狗的訓練，可分為四個步驟：步驟一，帶同牠喜歡吃的零食一起散步。步驟二，與陌生狗隻保持適當距離，在一個空曠的環境下進行練習，之後當見到陌生狗隻開始走近的時候，保持在一定的距離。第三個步驟，就是當旺財只是維持在定神看着狗隻，而完全未有撲吠的反應時， 就稱讚牠做得好，並給予零食作為獎勵。最後，就是轉身離開陌生狗隻。Eurica提醒，不要見到自己的狗隻沒有反應，覺得牠做得好就繼續向前走，因為如果太進取，反而會破壞早前練習的成果。「當在十米內的時候，牠能夠做到這件事，而牠是完全輕鬆沒有緊張的迹象，你就可以慢慢減少至九米的距離。當牠做到的時候，就可以再將距離不斷地縮短。」

Eurica表示，狗狗是靠聯想去學習，要讓牠每次見到狗就聯想到吃東西，這就好比狗隻喜歡聽膠袋聲，因為牠聯想到膠袋聲就等於吃東西一樣，所以牠會很開心。因此，主人Mandy要做的事，就是在旺財見到狗的時候給牠獎勵，令旺財自行聯想每次見到狗都是很開心。

此外，還有一個練習需要做，就是在戶外地方時，嘗試叫旺財的名字，當牠回應你就要稱讚牠和給予獎勵。「很多人覺得在家裏，我叫牠的名字，牠會回應我就是。但是很少人會在意於街上叫狗隻的名字，牠會否回應你。」Eurica表示，這是很重要的，因為當你叫牠的名字而牠不回應你，是無助於訓練的。

兩星期明顯進步 主人給狗狗70分

其後兩周，主人Mandy每天兩次與旺財外出和訓練。兩個星期後，Mandy在街上叫旺財的名字時，旺財會立刻回應。記者在兩個星期後再去採訪，旺財見到陌生狗隻的反應明顯沒有以往那麼大，有輕微扯繩，但撲吠的情況改善了很多，加上在戶外地方，一叫旺財，牠都會立刻將注意力放在主人身上，所以見到陌生狗隻已經冷靜了很多。「的確是比兩個星期未做訓練之前，沒有那麼激動，牠之前見到狗會進入戒備狀態 ，但現在牠已經很冷靜，沒有再扯繩和處於戒備的狀態。要說進步的分數，我會給牠70分。」犬隻訓練須要持之而恒，所以主人Mandy會繼續做訓練，希望終有一日旺財可以完全解決到這個問題。

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記者：黃允鍶

攝影：潘志恆、許先煜、曹偉樂

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