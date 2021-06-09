平治SL車系誕生於1954年，屬於GT跑車系列的一員，當中備受談論的必定為300SL Gullwing，此車款的誕生更是專為賽道而設。Ankie現時擁有的300SL屬於該車系的第三代（R107），而Benz已經將當時SL的定位轉為大眾化高檔奢華跑車，也就是享受駕駛的一種概念，而開篷設計正正是要讓駕駛者更享受駕駛，也是生活態度的一種，碰巧Ankie又特別喜歡開篷車，當然與此車一拍即合。「其實這部車有硬頂版與軟頂版可供選擇，但我認為軟頂版較容易裝拆，所以選擇了軟頂版，這車既是SL車系，也是開篷設計，我當然十分喜歡。」

英國留學情意結 港島遊車河去汀九

Ankie喜歡舊車與他在英國逾5年的求學經驗有關，他表示英國人大多數喜歡駕駛舊車，主要是較符合英國人的審美觀。「在英國求學時，經常看到很多70、80年代的舊車，與大部份香港人喜愛超級跑車的審美觀念不同，英國人更喜歡開篷舊車，這可能也與他們特別享受有陽光的日子有關，而速度不是他們駕駛時的最大追求，反而是一種舒適的駕駛體驗。」Ankie在留學時期未有能力購買類似車款，但去年12月終於購入300SL圓夢，作為結婚的花車。

Ankie現時駕駛的300SL於1988年出產，他坦言性能上此車不算吸引，惟獨是其輪廓分明的方正線條、電鍍車件都是吸引他的原因。「SL車系與一般開篷跑車不同，用上的內廂設計與用料跟80年代的S-Class很相似，內櫳的皮革座椅坐上去令人感覺特別舒服，雖然它不屬於很進取的車，但只有它才能給我遊車河的感覺。」就算人們經常說香港「大塵」，Ankie都喜歡開篷「到處走」。「我最喜歡的開篷路線是從港島柴灣，一直經電車路走到中環，看遍高樓大廈再經西隧到汀九橋，我很喜歡經過橋下的感覺，很有現代城市感，但通常在晚上才會經此路線，因為夜景較為吸引。」

身為機械工程師 運用專業知識維修

「起初駕駛這輛車其實覺得它很慢，雖然只有180多匹馬力，但應該也不會慢到這個地步。」Ankie後來遇到一位駕駛同款車的車主，提醒他這個年代的車在「轉波」上有些竅門，要在駕駛時輕輕「鬆開」油門，再踩油門才可以「轉波」。Ankie認為這些在別人眼中很麻煩的操控，也是一種樂趣。

除了駕駛上有更多細節要適應，舊車在維修上也比較麻煩。「這輛車大部份零件都不太難找，因為它在外國十分常見，惟獨是有些配件容易生銹最難處理。」300SL在車頭燈與沙板之間的組件以金屬為材料，但之間的空隙甚多，因此容易生銹，要保養得宜就要時不時翻新。雖然舊車有很多「麻煩事」要處理，但Ankie認為追求舊車獨有的機械感非常值得，所有的回饋都很直接，身為機械工程師的他有時候也會運用自己的專業知識，親手維修，他認為這正是與車輛的溝通。無論是維修與駕駛態度，Ankie認為都要用心感受，與其追求效率與速度，倒不如用心慢慢地享受和感受，這也正是300SL帶給它的樂趣。

Mercedes-Benz 300SL（R107）

引擎形式：直6

汽缸容積：2,962c.c.

最大馬力：188PS@5,700rpm

峯值扭力： 260Nm@4,400rpm

傳動形式：4前速自動

傳動系統：後輪驅動

長x闊x高：4,390 x 1,790 x 1,290mm

採訪：戴力楊

攝影：魏名

剪接： 魏名

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