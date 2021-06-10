現代人越來越注重健康，不少人都知道肥胖對身體健康有極大影響。其實全球約有四成人有體重超標的情況，而早於1997年，世衞已將肥胖列為疾病。而一向體形寬廣的北韓領袖金正恩已沒有公開露面約一個月，上周終於「亮相」官媒，明顯瘦了不少。

金正恩4年體重飆升40公斤

南韓國家情報院去年曾估算金正恩重139.7公斤（308磅），其實金正恩上任4年體重已由90公斤飆升至130公斤，胖了約40公斤。金正恩一向飲食不健康，經常吃得過量，愛喝酒及吃芝士，常吃高脂肪食物、少吃蔬果等不良飲食習慣，是導致他體重增加的主要原因。加上他青年時期開始已煙不離手，難免令體重持續上升。

肥胖與多種嚴重疾病有關，包括心血管疾病、癌症及糖尿病等。由於肥胖會增加血液內的膽固醇，除了有高血壓、中風、心肌梗塞的風險，亦會增加關節負荷引發關節痛，更會導致脂肪肝，成為日後患慢性肝臟疾病的最主要成因。

肥胖是疾病 3種方法判斷是否肥胖

雖然世衞已將肥胖列為疾病，不過香港肥胖醫學會一項調查發現，逾7成受訪者並不知曉，更有逾4成人認為肥胖不是疾病。一個人是否屬於肥胖，有沒有減肥的需要，並不能單靠量度體重便能計算，坊間一般有3種對於肥胖的計算方法，分別是腰圍、身體質量指數（BMI）以及體脂肪率。

一、腰圍

根據世界衞生組織定義，男性腰圍超過90厘米，或女性腰圍超過80厘米，即屬中央肥胖，即腹部積聚過量脂肪，與整體脂肪過多的致病風險同樣高。

二、身體質量指數（BMI）

BMI亦可作為衡量肥胖的指標，計算方法是以體重（公斤）除以身高（米）的平方，得出數值是25或以上已屬肥胖。不過BMI只能反映整體體重，無法區別體重中的脂肪組織與肌肉、器官等非脂肪組織，例如健身人士體重中有高比例的肌肉，他的BMI可能會超過30，但可能實際上身體的脂肪比例很低，並非肥胖。

三、體脂肪率

根據香港肥胖醫學會的資料，男性的脂肪含量應在12%至19%之間，女性則為25%至32%。若脂肪含量超出標準，就是肥胖。

冇減肥體重暴跌或有隱疾

如果有肥胖問題，透過運動和控制飲食已可逐漸減輕體重，不過減肥宜慢不宜快，衞生署建議理想的減肥速度是每星期遞減半公斤至一公斤，即約一至兩磅。理想的減肥速度可燃燒脂肪，減少肌肉流失，而且慢速的減肥較容易維持，並可達致長遠的減重效果。如有需要建議請教專業人士如營養師、健身教練等，提供定期的體重控制情況評估和相應的健身意見。

若果沒刻意減肥，但體重在半年內下降至少5%，就應求醫確認身體狀況。因為突然的體重暴跌可能反映生理或心理有隱疾。例如甲狀腺亢進是令體重暴跌的常見疾病之一，由於甲狀腺製造太多甲狀素，引致身體各器官的新陳代謝過快，以致體重下降；糖尿病患者若血糖急升，新陳代謝也會加快，導致身體燃燒脂肪及肌肉，造成暴瘦情況；癌症患者因癌細胞會消耗所有的能量和營養，尤其是大腸癌、胃癌等腸胃道的癌症，可能導致發炎、吸收不良及食慾不振等問題，導致體重減輕。

減肥不應只為追求外觀，須按步就班，惟有安全有效地控制體重才可改善健康；否則可能會弄巧反拙，甚至影響健康。

撰文：鄭詩詠

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