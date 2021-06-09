近年養貓狗成風，人人爭住做奴才。但在九十年代問人：「你有養寵物嗎？」答案可能是他媽哥池（Tamagotchi）。「他媽」日文指「蛋」，「哥池」即「手錶」，意思代表隨身電子寵物機。這隻橢圓形又會叫的蛋，1996年由BANDAI推出，裏面養着來自他媽哥池星球的寵物。當年風靡全球，不少人上學上班也帶着它，定時餵食、清糞便、做任務，悉心呵護它長大。因為成功讓人花費大量時間飼養虛擬寵物，設計他媽哥池的橫井昭裕和真板亞紀更贏得1997年搞笑諾貝爾經濟學獎！

時至今日，還有人玩他媽哥池嗎？八十後Yvette Lam是他媽哥池收藏家，擁有超過380隻，有的還在日本寄送過來。除了機身，Yvette還收藏不少周邊產品，例如鉛筆、吊飾、手鏈、耳環、頸鏈、水杯、陶瓷以及衣服，花了約15至20萬元。意想不到的是，Yvette在2017年才開始收藏他媽哥池，她說：「小學時父母擔心我玩物喪志，所以只能借堂哥的他媽哥池玩，中學到外國讀書，沒有特別留意這玩意。」直至四年前一位朋友送她一隻，童年回憶湧上心頭，從此展開收藏之路。不過雖擁有300多隻，但她經常玩的只有幾隻，因為工作繁忙，所以選擇簡單容易飼養的，可用來減壓。

擁激罕柯南版 日本訂做外殼配飾

Yvette的珍藏多不勝數，天使版、海洋版、森林版、惡魔版、摩斯拉版等，還有些特別的系列如聖誕老人、桃哈多、任天堂……基本上數得出的她都有。當中Yvette最珍重的一款是2004年出版的柯南機，由雜誌《週刊少年》送給中獎的訂戶，十分罕有，全球只有100部，Yvette有四部。養在裏頭的寵物可以買柯南眼鏡、穿柯南衣服去偵探社執行任務。其實Yvette曾花了一段時間去找那部機卻不果，幸好有日本朋友在當地網站看到有人出價拍賣，她憶述：「當時我正酣睡，朋友表示『我知道你一定會還錢給我，所以我已經幫你買了』，我一起床就看到消息，非常開心。」

除了收藏BANDAI原廠機，Yvette更會訂做各式他媽哥池，如美少女戰士和明治阿波羅士多啤梨朱古力他媽哥池。玩家可以在不同國家訂做他媽歌池機殼，日本、英國、俄羅斯都有相關藝術家，完成後會寄回來給你。如果網上已經有藝術家設計了檔案，可能會免費或收費，視乎情況。如果需要度身訂造，則通常需要付錢。此外，玩家可以在電腦下載檔案，透過IrDA電話，以紅外線將數據載入他媽哥池，寵物穿甚麼衣服、身處甚麼場景，都可以任君選擇。網上有些檔案可以免費下載，有些則需要付費，視乎情況。Yvette亦會為他媽哥池設計外殼、保護套和吊飾，然後把草圖寄去在日本，讓做手作的朋友製作。

IG帖過萬like 十周年玉手箱

Yvette的IG「pichipitchi」記錄了她的珍藏，有些帖子過萬like，留言也不少。Yvette為他媽哥池拍照時，會配搭合適的顏色、背景或小道具，十分有心思，如介紹柯南他媽哥池，會配柯南漫畫書、柯南手錶和柯南公仔掛飾。Yvette更透過這個IG結識到來自世界各地熱愛他媽哥池的朋友。有次她到日本旅行，便相約當地他媽哥池fans看對方的珍藏，過千隻他媽哥池在她面前，令她震驚。「有次日本朋友來香港旅遊，我們一同帶着海洋版他媽哥池到海洋公園遊玩。」Yvette覺得最神奇的是，曾有馬耳他共和國的他媽哥池fans表示想玩惡魔版，她便寄過去，然後一同聯機玩。現時他媽哥池不一定要面對面才可以聯機，Yvette偶爾會用較新的Meets機款，透過app和藍牙聯機，不同的他媽哥池可以結婚生BB，父母基因不同，生的寶寶樣子也不同，十分可愛。

當年他媽哥池熱潮來得快退得快，後來有對戰元素的數碼暴龍機推出，很快成為新潮流。現在也越來越多手機育成遊戲，例如青蛙旅行、動物森友會等，他媽哥池漸漸變成「上一代玩具」。Yvette卻認為他媽哥池不只是三個按鈕那麼簡單，例如十周年紀念版的設計別有心思，融入了日本民間故事《玉手箱》，說的是一個漁夫出海救了海龜，海龜報恩帶他去龍宮，公主設宴款待，更送了一個玉手箱給他，囑咐他千萬不能打開，漁夫上岸後發現認識的人都死了，驚慌下打開玉手箱，一團白煙冒出，他變了個老人，原來龍宮的幾天等於人間的幾百年，玉手箱收藏的是他的壽命。「裝着他媽哥池的竹筒有個壽字，這系列的機身更有三個顏色，暗暗的，配合古老的玉手箱，很有意思。」

如果要用一個詞語形容他媽哥池，Yvette會用「Kizuna」，代表人與人的連接，不但陪伴她獨樂樂的時光，更認識到許多志同道合的朋友眾樂樂，把互不相識的人連在一起。

記者：劉慧盈

攝影：周芝瑩

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