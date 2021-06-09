疫情肆虐，很多市民開工不足甚至失業，不過樓價卻一直企硬。在這個時候，有人伸出援手，送你千萬單位！有人說「有樓有高潮，有樓萬事足」，不知道你又會不會為這層樓而打疫苗呢？我們到旺角街頭詢問了市民。

基本上問十個人，十個都答不會為抽樓而打疫苗。大部份市民都說沒有興趣，其中大部份都認為抽中奬品樓的機會率低，加上對打針的風險仍然存疑，故不會冒「生命風險」去打疫苗。但事實上，抽樓消息一出，預約接種疫苗人數的確立即提升多5,400人，復必泰的接種人數更加再次超越科興，惟一日之後升勢就立即回軟了。

除了信和打針送樓之外，多個機構都「彰顯責任」幫手谷針。不少跟從公僕向員工提供「疫苗假」。長和2,000萬元大抽獎，頭獎可得500萬長和系消費券，買電器、超市用、交電話費、交電費又得，用來買長實的一手樓都可以。新世界就向5,000位市民，派發1,000元打針現金津貼。另外，更有不少商場送現金券，信用卡提供免找數簽賬額。港鐵送全年車票、海洋公園送園內優惠券、迪士尼樂園送價值港幣250元的禮品包等。香港機場管理局更預備了6萬張機票，當中1萬張預留給已接種疫苗的機場員工，另外5萬張將送給已接種疫苗的香港市民，但暫未知可以飛到哪裏和何時可用，希望不會是環港遊機票吧！實惠則會免費升級疫苗接種者成VIP，吸引到呢！未知遲下會否有信用卡推出打疫苗免年費呢？

其實抽奬加優惠谷針也不是香港獨有！例如在美國俄州就有抽百萬美金活動，吸引了約270萬當地居民接種疫苗。當地居民伯根斯克（Abbigail Bugenske）更獨自贏得100萬美元！俄州自 5月12日宣佈激勵措施以來，注射次數增加了28%。全國州長協會表示，其他州分正在提供如500萬美元抽獎，送車送槍免費樂園門票，以及狩獵和捕魚許可證之類的東西。其中芝加哥公共衞生部，就選擇在接種率最低的Englewood區理髮店，舉辦快閃打針免費剪髮活動。

英國方面，YouGov民調指出當地59%的成人，希望約會對象已接種疫苗，甚至拒絶與未打針者約會。所以英國政府和高市場佔有率的交友app合作，除了加選項表示自己是疫苗接種者，更可提高評級在眾人中脫穎而出。而在疫情嚴重都要過節的印度，總理就索性推出「打針節」，在接種中心掛上氣球添喜氣，還準備了「我打針了」的海報相框給接種者打卡。而印度大城市德里，若所有家庭成員出示已接種證明，就可以享有額外5%的物業稅寬減。另外，在菲律賓打疫苗更送牛送房送車等大禮。激勵手法尋出不窮！

中大香港亞太研究所上月底，以電話訪問約700名18歲或以上市民，有近58%人對「疫苗接種者可獲得現金獎勵」表示不認同。問到有甚麼激勵措施能推動大家打疫苗，有人說「不會為了任何禮物而去打針」，更謂政府的行為「很無聊」，打疫苗的考慮因素是取決於需要和信心。

香港人不是見錢開眼的，所以軟攻不行政府開始硬攻，預告倘若再爆疫情，就要「懲罰」未有接種疫苗者。放假想看電影？嘆下午茶？做運動？還是去博物館扮文青？就連上學通通都不能，難保再出現「踎街食飯」慘況。但即使已預先「禁足」都無阻市民「唔打針」的決心。有市民認為這個「懲罰機制」是很不合理的做法，反問政府是為了防疫還是谷針呢？有市民表示：「那就買外賣回去（屋企）吃吧！如果疫情真的那麼嚴重，都應該待在家裏吃，不會在餐廳吃。但如果很多公眾地方都須打針才能進入，總有很多地方可以代替，例如室內運動場不行的話，就去海邊跑步。」

威逼利誘都沒用，最主要是大家對疫苗的副作用還有很多疑慮。有市民反映最大問題是香港市民只得兩種疫苗選擇，而且政府還未提供到足夠的數據，讓市民安心相信疫苗的成效和副作用風險。不過政府已預告，日後未必再購入科興以外的其他疫苗，八月之後可能連復必泰都無得打。但如果一定要選擇，全部市民都選擇打復必泰。

記者：徐錦超、鄭汝翹

編輯：鄒仲安

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