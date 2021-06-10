Apple Music上月公佈將推出高清無損及Dolby Atmos空間音訊音樂，近日終於正式可以使用，最重要是維持月費不變，不用額外收費已可聽更高質音樂，當然備受注目。今日就有音響達人艾域 EricAuYeung @ faverSound.com講講Apple Music的表現，當然也要教教大家，如何在iPhone上盡享高質音樂。

疑問一：Bit / khz數字越高越好？

艾域坦言自己一直也沒課金Apple Music，不過今次免費升級，相對其他平台大多要額外收費當然更吸引，結果忍不住課金。而說到高清無損音樂，經常會聽到Bit khz等字詞，不少人也以為數字越高代表越高質，但其實16bit 44.1khz已屬CD質素，艾域亦說真正靚聲是盡量維持原生錄音質素，任何裝置或軟件提升或改變數字只會有反效果，而Apple Music在這方面就做得相當不錯。「我課金後特別有比較一下，在外國買的高清音樂跟Apple Music提供的同一隻大碟，sampling rate或bit depth上有否不同，而我發現絕大部份也是一樣的。即是外國買的歌曲，如果是24bit 48khz或96khz或192khz，在Apple Music也是提供完全相同的質素，相信就是錄音室給予甚麼質素的檔案，Apple Music便直接放在平台。」他說這是非常值得讚賞的，因為作為音樂發燒友，最重視的一點，就是盡量不要改動錄音室原生的檔案，原生檔案如何串流便如何就是最好。另外他亦表示Apple Music不少大碟也已提供高清無損，能與其他串流平台平分秋色，惟獨是某些單曲未有提供，期待之後會有改善。

疑問二：用AirPods Pro能否聽高清無損？

Sorry，答案是不能的。如果你是AirPods系列用家，因為都同樣是用AAC藍牙傳送，基本上是否開啟高清無損也沒有分別。「即使你正在播放無損的24bit 192khz，但因為iPhone是用256kbpz AAC在AirPods上播放，其實跟一般播放沒有分別。」艾域說唯一寄望是Apple Music推出高清無損串流，在耳機上會否也有相應改變，例如藍牙傳送的解碼做得更好，如果能達到24bit 48khz也等同於aptX HD，甚至利用AirPlay獨立頻道連接AirPods，來令Apple Music發揮更好，現時只是硬件配套未追及軟件服務。

不過如果你用的是AirPods Pro或AirPods Max也不用完全失望，因為雖然未能享受高清無損，但其實Apple更大力推的卻是Dolby Atmos或空間音訊，AirPods Pro和AirPods Max也能直接享用，但這個我們容後再談。

疑問三：如何在iPhone上聽到最高質Apple Music？

之前都說過，聽高清無損，保持錄音原生檔案最重要，要用電話聽高清無損音樂，能做相應解碼的DAC當然是必需的，而更重要的是解碼能根據音源能以不改變歌曲原生位元深度（bit-depth）及取樣率（sampling rate）下進行數碼模擬轉換（D/A Conversion），從而做到所謂的Bit-Perfect。但現時大部份電話輸出時也會經過SRC Sample Rate Conversion程序，而改變了bit-depth及sampling rate，反而是不少人以為播歌能力一般的iPhone，只要用一個小配件便能輕鬆打破SRC，做到Bit-Perfect輸出，吊打大部份Android裝置。艾域：「iOS裝置因為有Lightning至USB 3相機轉換器能接駁USB DAC可以做到不經SRC，反而是Android即使是用OTG的輸出，也做不到同樣的事情，必定會經過SRC程序。這在很多串流平台，包括Apple Music也有同樣情況，只有iOS可利用這裝置做到Bit-Perfect，可以說iOS裝置不但沒劣勢，反而有優勢。」

艾域用Lightning至USB 3相機轉換器（$299）配合Chord Mojo DAC（約$4,000）試聽Apple Music中的高清無損， 感覺明顯比一般AAC優勝得多：「首先人聲會埋身得多，動態表現亦明顯自然和寬容得多，AAC下所有聲音也好像很擠擁，而高清無損就明顯感覺開揚得多，聽起來也舒服得多。音樂細節的密度和線條的圓滑程度，也同樣地原本的AAC優勝得多，所以我覺得這個播放方案，是最能夠發揮Apple Music高清無損的表現。

疑問四：無線耳機可否聽較高質Apple Music？

雖然接駁DAC是最佳方案，但一般人都愛方便，無線耳機基本上是必備。可惜AirPods甚至絕大部份無線耳機，經iPhone輸出也必然是ACC質素。而新近推出、可以用耳機盒再作解碼輸出的B&W PI7就正好是Apple Music的最佳夥伴。只要利用一個Lightning轉USB-C轉插，再用隨機的接駁線連接充電盒，iPhone的音樂便可由較低質的ACC，轉換成更高質的aptX low latency輸出到耳機播放，相當簡單便能提升質素。艾域：「因為iPhone接駁藍牙耳機一般都用AAC，而它如此接駁下就能使用aptX low latency，用這接駁方法相比直接以藍牙接駁iPhone，播放質素明顯高非常多，整體的音樂細節，以致動態的寬容程度，都比AAC是明顯優勝。特別是一些細節在AAC播放下會很鬆散，但在aptX low latency下就明顯好得。」他更表示B&W PI7這一個藍牙方案，大約能做到接駁有線USB DAC的七成水準，加上B&W PI7被不少人評價為最靚聲的同類型藍牙耳機，所以艾域覺得B&W PI7可說是iPhone聽Apple Music高清無損的最佳無線方案。

疑問五：Dolby Atmos空間音訊又係咩？

其實早在AirPods Pro推出時，Apple已開始大推空間音訊，如果你是AirPods Pro用家，雖然享受不了Apple Music的高清無損，但其實也可以聽空間音訊歌曲，也是另一番的體驗。艾域亦同時用了HomePod來試聽Dolby Atmos音樂，也有不俗評價：「無論是用AirPods Pro還是HomePod試聽Dolby Atmos或其他空間音訊音樂，都明顯跟一般質素播放有分別。大家應該會明顯感受到音場的空間感廣闊得多，特別是垂直的空間感，會有些聲音感覺從高處下來，整個音場結象也比較開揚和自然。」不過他覺得暫時音樂上使用Dolby Atmos效果未夠大膽，暫未能完全發揮不同樂器定位的優勢，不過現階段用來聽電子音樂、現場錄音或古典歌曲，也是很不錯的體驗。總括來說，艾域也是覺得Apple Music今次絕對抵用，值得一試。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）