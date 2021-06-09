台灣高雄柯姓女飼主本月3日送兩歲魔天使「雪糕」去獸醫院絕育，但接回愛犬時卻發現昏迷不醒，送往另家獸醫院急救後喪命，才知「雪糕」卵巢、子宮都仍在體內，反而是胰臟被切掉了。｢我的狗的胰臟在哪裏？｣柯姓飼主事後要求負責手術的王姓獸醫道歉，王姓獸醫家人卻推稱王獸醫年事已高，中風身體不好。高市動保處指出，王姓獸醫任意切除狗的組織，在診療上有重大錯誤，裁處該動物醫院停業一年。

這是高市動保處有史以來，首度因獸醫師有重大醫療疏失，處獸醫院停業處分；柯姓女飼主日前受訪時說，動保處只處停業一年，「過了一年，他（王姓獸醫）是否再執業，讓更多『雪糕』送命」、「我的『雪糕』健康又可愛，卻因我送牠去結紮喪命」，至今還等不到王醫師的道歉。柯姓女飼主說，上周四（3 日）她送兩歲多的魔天使「雪糕」去獸醫院進行絕育手術，上午11點送去，下午兩點半接回。當時王醫師拿了個血淋淋的東西，指是從「雪糕」身上摘下來的、絕育完成，但返家後的「雪糕」一直昏迷不醒，傷口不斷的流血，她趕緊送「雪糕」去另間動物醫院。

柯姓女飼主說，他院獸醫馬上為「雪糕」進行檢查，卻發現「雪糕」的卵巢與子宮都還在，胰臟卻不見了。她衝回王醫師的獸醫院質問，｢我的狗的胰臟在哪裏？｣王醫師卻態度很差的說：「你告我啊，反正我店也不想開了」、「那隻狗很小，手術很難做」。她再追問，從「雪糕」身上摘下來血淋淋的東西是甚麼，「是牠的胰臟嗎？還給我」，王醫師卻回應：「我扔進垃圾筒，丟了。」柯姓女飼主說，她接着再返回「雪糕」急救的獸醫院，但「雪糕」經五個多小時的搶救仍死亡，「我把健康的狗狗帶去單純給你做絕育手術，因為你的醫療疏失拿錯器官讓牠送命。」傷心欲絕的她，轉而向高雄市動保處申訴。

高雄市動保處發新聞稿指，此事經調查，王姓獸醫為「雪糕」進行結紮手術時，開腹找不到子宮卵巢，任意切除部份組織，在診療上明顯有重大錯誤且未主動告知飼主手術結果，意圖欺瞞掩蓋事實。依據獸醫師法第26條診療上有重大錯誤及執行業務有欺騙行為致他人蒙受損害，處以停業一年行政處分。柯姓女飼主說事發五天，她等不到王醫師一句道歉。王醫師家人稱，王醫師曾中風，身體不好，而高市獸醫師公會的人員更推說王醫師曾失智，可能因此手術才沒做好。柯小姐說，王醫師當獸醫三十多年，是否還有許許多多的狗因醫療疏失喪命，高市府如今才令王醫師停業一年，一年後他是否還可再繼續執業，讓其他無辜的狗送命。

台灣《蘋果新聞網》日前（８日）曾致電王醫師執業的獸醫院，但電話無人接聽，尚未有其回應。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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