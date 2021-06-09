各位讀者身邊有沒有一些美女朋友，你以為她愛情經驗豐富，怎知拍拖的次數是零，或是很久都沒有拍拖呢？23歲的雍榕在美國的大學主修Business law（商業法），副修Criminology and criminal justice（犯罪學及刑事司法），可以說是一名「難攻不落」的A0女神，23年人生有近30人向她表白但全員慘被Friend Zone，她笑容可掬，活潑開朗，又……嗯，各位讀者直接看片好過用筆墨形容，但令人震驚的是雍榕竟然是A0（沒拍過拖）。「好多人以為我A380，其實我是A0。」雍榕苦笑道。

理想中的愛情

雍榕中學時唸女校，畢業後到美國唸大學，但她在橫跨半個地球後始終都沒有遇到絕配的戀人，最後「A住grad」（單身到畢業）。「印象中差不多有30人曾追求過我或向我表白，但追得非常賣力的應該有10多人。」首先雍榕的擇偶條件是要「高、比自己年長得多、樣貌就不要太帥」，她指自己追求的愛情是可以在過程中互相成長，每次交流都是「有養份」，儘管相對無言時依然感到氣氛舒服，而且手藝很好，向他求救時甚麼都懂得維修，這個理想中的對象清單深受她自己的爸爸所影響，「我爸爸都是一個頗完美的男人，除了外表方面是完全不符合我的理想。」因為雍榕即將修讀法學博士（Juris Doctor）並以律師執照為目標，所以希望她的另一半是與她完全不一樣專業的男生，「我上班已經常面對着這些，我喜歡與我擅長的東西不同以及有手藝的男人，我電話、電腦壞了他懂得砌好，我不擅長不懂的東西他全都會，這種感覺很有型， 比起那些送花來打動我是完全不同的。」

選擇的悖論

聽起上來，雍榕似是一位有樣貌有身材有學識又有家境的女生，這樣的條件會否令到很多男生未追求時已知難而退呢？「其實我的朋友都說過我很像高攀不到，令到很多人都退縮，但我認為自己是甚麼人，身邊的圈子都會是同一類人，而且我真人根本上就不是高攀不到，我是很平易近人的。」雍榕笑道。心理學家Peter指這種心態在心理學上名為配對假說（Matching Hypothesis），意思是具有某一程度吸引力條件的人，會去尋找差不多對等程度之人作為伴侶。但Peter補充道：「弔詭的是，從配對假說的一些研究看到外表吸引力越高的人是越難對自己的選擇感覺到滿意。」為何會這樣奇怪呢？Peter指原來是與選擇的悖論（paradox of choice）有關，「有心理學家認為當你桌上的選擇越多，作抉擇的機會是越低，並且下決定後的滿意程度都會低一點的。」而且還會因作出選擇後，想起其他選擇的好處而更易為已作出的選擇感後悔。

靚車名錶攻勢

其中一次深刻的被追求經歷，是有一位中國土豪留學生知道她喜歡Tiffany Blue後，就將自己的瑪莎拉蒂座駕塗成Tiffany Blue，雖然雍榕認為這個舉動是「Sweet」，但土豪留學生仍難跑出Friend Zone，「他追求我感覺像是想在朋友圈子中炫耀多於真的喜歡及愛我，我感覺到這點後沒有與他一起。」亦曾有追求者送她價值5位數的卡地亞名錶，都被她一一拒絕，「無論係咩種族，男仔追一個人的時候都好明顯，乾脆拒絕好過拉拉扯扯收人做兵。」於是她煉成純熟的國際拒絕手腕。雍榕的朋友都會認為她傻，放棄有錢人的追求，但她指金錢是絕對打動不到她。

國際性追求者 男賺女蝕的性邏輯

因在美國唸書時追求者眾，所以雍榕從不同種族的追求者中觀察到一些民俗特性，「中國人會覺得越貴越好，即買了名牌你一定要答應，『對，我錢多』，都會反感的，你當我是甚麼。」而白人則較為有風度及發動甜言蜜語的攻勢，「白人儘管是喜歡你都是AA制的，替你開門、拿袋、載你上下班，坐下來吃飯時都會對你說『你今天很漂亮』，儘管不是真的；而香港的男生一坐下來就是問你吃甚麼，比較實際。」而且雍榕亦能憑經驗感覺到哪些追求者只是想與她發生性行為，「每一次回覆你的動態消息（Instagram story）都是一些較為大膽的自拍或相片，或是多數都是一些晚上的時間找你，我已經是立刻感應到那樣就可以拜拜。」Peter指其實現今的社會都彌漫着男賺女蝕的性邏輯，「例如當男性追求到一些美女的時候就代表為你的感情履歷加分；但女性則是相反的，如果你是一名美女，但在最標準的戀愛條件下與沒有自己這樣高水平的人發生了關係，就好像是蝕了一樣。」雍榕聞言隨即表示認同，指能感覺到有些男性想透過追求到自己來逞威風，「這是我很擔心的事來，這亦是我一直都不肯與別人發生關係的原因，很怕之後關係不長久，聽到他在自己的圈子說『 雍榕？我上過了 』那種難聽的程度是我接受不到，我一想到就心想：唉，算了，單身吧。」

現代戀愛如中世紀宗教地位

Peter指現代人看愛情這回事，猶如取代了中世紀的宗教地位，「中世紀時，很多人會將宗教作為一個終極意義依歸，找得到人生圓滿的關鍵。這亦都證明了為何A0美女是一則新聞。」他補充指，其實戀愛關係很多時都是一些社會期望來，彷彿社會覺得每一個人都需要戀愛，特別是美女承受着「為何有本錢卻不拍拖」的壓力。Peter最後以心理學家Erich Fromm所寫的《愛的藝術》 （The art of Loving）作總結，「愛是一種要練習出來的藝術，當你學園藝、學陶瓷、學音樂，這些全部都是藝術來，愛是唯一解答人類存在所擁有寂寞感的東西，但這樣的好東西自然要付出代價來得到它。」

記者：梁中勝

攝影：陳湧、區澤

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）