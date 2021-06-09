不知道大家有沒有習慣觀察各地股市的升跌，分析因由並樂在其中？如果有，可能會注意到深圳證券交易所的一隻股票——002626金達威公司，它於2020年7月曾經歷了一次非同尋常的浮沉，背後可能和「長生不老藥」NMN有關。

NMN可修補DNA延緩衰老

NMN是簡稱，英文是nicotinamide mononucleotide，中文譯名是煙醯胺單核酸，為方便起見下文繼續稱為NMN。它是身體內的一種輔助NAD+的前驅物，NAD+負責修補DNA，人體衰老時，NAD+會減少分泌。所以補充NMN理論上可以補充NAD+，因此延緩衰老。NMN並不罕見，很多食物如椰菜花、番茄、牛油果、毛豆都有NMN。

2013年，一位哈佛大學教授發表論文，他將NMN加入食水餵飼實驗小白鼠，22周後小白鼠的NAD+有所提升，整體也比之前有活力。雖然結果只停留在實驗動物的階段，但因應熱潮，一系列NMN產品應運而生，並在美國、日本、澳洲及中國大陸等地熱賣。

2020年，中國京東銷售平台宣佈NMN系列產品榮登十大賣座之列。金達威公司亦適時在7月推出一系列NMN新產品，股價飆升一時無兩。不過像很多股票一樣，風頭過後，金達威公司的股價開始回落，不少產品遇到的問題，它也不例外，到2021年1月，國監局認為NMN既非藥品也不是食品，請金達威公司解釋，金達威公司股價也隨之受到震盪。

維他命A、C、E抗氧化 攝取過多會水腫

其實長生不老藥，自從秦始皇的年代，一直都是人類的夢想。而這個願望，有可能在本世紀內實現。其實衰老很大程度是受到身體的自由基影響，所以活用抗氧化劑可預防衰老。天然的抗氧化劑例如維他命A、C 和 E，它們普遍存在於各種水果、蔬菜、堅果之中。不過提一提大家過多攝取維他命也不是好事，香港曾經發生過，某位息影女星攝取過多維他命E導致皮膚水腫，類似的情況以油溶性維他命如A、D、E更為嚴重。

也有人選擇注射生長激素。而實驗證明，注射生長激素的確可以增加肌肉生長，不過似乎並未能增加肌肉的能力。

近期，科學家又發現幾種抗細胞衰老的藥物。有些沿用已久，例如常用的糖尿病藥二甲雙胍（Metformin）和抗生素阿奇黴素（Azithromycin），是為舊藥新用。也有全新藥物，例如槲皮素（Quercetin）併用抗癌藥達以替尼（Dastinib），它們的共同作用可以減少身體衰老細胞的數量。

人類和衰老的鬥爭，還會一路延續下去。人類能否長生不老我們不知道，不過鷸蚌相爭，漁人得利，地球上將多了一批試驗長生不老的白老鼠，這相信是唯一可以肯定的事實。

撰文：蘇孝堅藥劑師

編輯：鄒仲安

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