不少癌症康復者即使已經康復，但因治療後體力較弱容易氣喘，做運動較吃力而不敢做運動。三位淋巴癌康復者Stella、Katy和Alex卻勇敢踏出第一步，在康復後開始做運動，更組成抗癌勇士隊鼓勵同路人不要害怕，要珍惜第二人生勇於嘗試 。

年輕患上淋巴癌

現時30歲的江善彤（Stella）在2013年確診淋巴癌，「當時因為咳嗽維持了一段長時間，輾轉看過兩位醫生，轉醫生後醫生覺得咳嗽時間有點長，我亦告訴醫生我心口有點痛，醫生於是建議照肺，因此進入急症室，再住院一至兩星期後就確診淋巴癌。」至於36歲的唐天鳳（Katy）則於2013年確診淋巴癌，當時她頸部腫脹，向普通科醫生求診，「完成抽血檢查醫生處方消炎藥給我，服用了幾星期，還預備去一場長達幾個月的旅行，但因頸部腫脹沒有消退，仍腫了一個球，母親覺得不放心，一定要我檢查清楚才讓我上飛機，於是為了敷衍她便到急症室求診，誰知當日就住院，做很多不同的檢查後就確診淋巴癌。」28歲的任瑞明 （Alex）則於2017年確診淋巴癌，當初跟Stella一樣，持續咳嗽數月，「加上頸部亦有生淋巴結，醫生說安全起見建議照X光，就看到肺部的淋巴全部腫脹，接着進行一連串的檢查，就確診淋巴癌。」

珍惜第二人生 勇於嘗試不同運動

他們分別經歷大半年至一年的治療，除了生活及飲食習慣更健康外，心態上亦有很大轉變。Alex確診時剛畢業，與很多年輕人一樣想着如何賺錢、有成就，不過生病後就反思究竟人生目標是否只有這些？「因為當我躺在床上時，其實就算有多少財富都用不到。」至於Katy則在治療後更珍惜與家人的時間，「從前可能年輕，不太懂與家人相處，也不懂珍惜，治療期間家人幫助很大，之後關係有更大改善。」Stella就經常提醒自己人生苦短，「任何事有時間就盡快去做，不要等明天或遲一點才做。」他們有幸獲得第二人生，決定任何事情都作出嘗試，康復後開始培養做運動的習慣，Alex表示患病之也有打羽毛球或乒乓球，雖然身體狀況大不如前，容易疲累也沒害怕。而Katy則有嘗試多項運動，包括踩單車、潛水、行山和風帆，比起是體力的挑戰，更是一個意志力的挑戰，Stella說：「例如今次跑步只能跑15分鐘，那下次就加5分鐘，每一次嘗試看見自己有進步，就已經開心。」

運動有助康復

的確有不少癌症病人或康復者因擔心身體質素而不敢做運動，保柏香港醫學總監趙思凝醫生指其實不論是癌症病患者還是康復者，都可以做運動，「運動對於恢復身體機能很有用，最重要是你的身體狀況可以承受甚麼程度的運動量與種類。可先從簡單的開始，例如只是在房間內散步，之後可以嘗試戶外慢跑，習慣了才開始跑步，配合康復進度慢慢加強運動的時間與難度。」

加入癌症資訊網服務患者

完成治療後，Stella於專頁撰寫自己病發時的一些經歷及心路歷程，剛好被癌症資訊網創辦人吳偉麟（Alan）看到，他於是邀請她參加短片拍攝，Stella二話不說就答應，從那一次開始認識癌症資訊網的工作。Katy則是在治療後辭職，參加活動時認識了一些在癌症資訊網當義工的朋友，「他們問我想不想嘗試做義工，我覺得都想接觸這方面的朋友，於是便到這個機構了解一下。」至於Alex則是辭職後想從事醫療的工作，途中發現創辨人的訪問，於是大膽自薦，「原本只是想做義工，誰知他們需要一個員工，而我覺得他們的工作很有意義，就加入癌症資訊網。」

組抗癌勇士隊 鼓勵同路人

為了鼓勵同路人勇於嘗試，他們三位組成抗癌勇士隊，舉辦不同活動，「例如書法班、太極班、伸展班，即拉筋班等， 希望能吸引不同範疇和興趣的年輕人，無論是癌症患者與否或關注健康的年輕人，我們都很歡迎。」他們指舉辦的活動都是為了支援癌症患者及照顧者，由癌症資訊網慈善基金及保柏支持，所以活動都是免費。

淋巴癌屬年輕人常患癌症

組成抗癌勇士隊除了鼓勵同路人之外，也想社會關注患癌年輕化的趨勢。趙思凝醫生指血癌（白血病）在年輕人身上最常見，另外就是淋巴癌，大約有20%的年輕癌症患者是患上淋巴癌。趙思凝醫生提醒要留意身體持續的痛楚、發燒（高燒持續3天以上）、久咳未癒、疲累、不尋常的出血（例如大便有血）等，別忽視這些不適，可能是癌症的症狀。

望社會關注患癌年輕化趨勢

癌症資訊網創辦人吳偉麟先生說：「在我們的服務接觸當中，的確有更多年輕病患者找我們幫助的趨勢，留意到肺癌、腸癌、頭頸癌、乳癌及血科癌都會有一些較年輕的病患者。」癌症資訊網主要向患者及家屬提供教育及諮詢服務，他們邀請了癌症的顧問醫生幫忙提供免費資詢，撰寫癌症知識文章和製作不同的教育短片，讓患者及家屬可參考可靠的訊息；他們也會透過眾籌的平台，幫助一些經濟有困難的患者籌集醫藥費；另外也會提供心理輔導的工作坊，協助同路人重回正軌，過精采的第二人生。吳偉麟先生表示癌症資訊網不同崗位的團隊大部份都是過來人，有患癌的經歷，「聘請癌症康復者加入我們的團隊，是我一直的夢想，因為我相信過來人會有一個更好的同理心及使命感去服務社群。」

記者：馮思穎

編輯：鄒仲安

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