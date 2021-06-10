前建制派立法會前議員黃宜弘，日前因肺癌復發、擴散至腦部，在美國昏迷兩個多月後病逝，終年82歲。據知黃宜弘2015年初進行身體檢查時，發現左邊肺葉有陰影，經進一步檢驗確診肺癌一期。由於癌細胞沒有擴散，只須動手術將腫瘤切除，再定期跟進，毋須接受化療和電療。

初期肺癌可根治

早期的肺癌沒明顯症狀，大部份肺癌患者確診時已屆中晚期，癌細胞已擴散到整個肺部，甚至肝臟、腦部及骨骼等其他器官，不過早期肺癌可透過手術切除根治，治癒率較高。根據美國肺臟協會（ALA）去年發表的《2020年肺癌狀況報告》，早期肺癌的5年存活率有59%，中期會降至32%，而晚期則只有6%。若能及早發現並進行治療，就能有效降低死亡率。

低輻射電腦掃描減死亡率

醫學界近年發現，利用低輻射電腦掃描（LDCT）作肺癌篩查，有助揪出早期肺癌。原理是以高解像度電腦掃描分析肺部情況，相比起肺部X光，電腦斷層掃描能偵測到小至數毫米的初期腫瘤，亦能照到良性組織。而最重要是它比傳統電腦掃描檢查的輻射量低，輻射量僅相等於10至20張X光，價錢亦相對便宜。

根據美國2011年於《新英倫醫學雜誌》發表的研究，透過低輻射電腦掃描篩查肺癌，能減低20%肺癌死亡率。2018年世界肺癌年會上，歐洲亦有研究組織發表大型研究數據，為數萬名無病徵人士進行低輻射電腦掃描，在成功找到的肺癌患者當中，逾半數屬可以根治的一期個案，只要盡早接受治療，可阻止癌細胞擴散至其他器官。

美國建議煙民及55歲起每年做檢查

吸煙、環境污染、輻射等都是引致肺癌的成因，本報曾訪問心胸外科專科醫生司徒達麟，他補充指亞洲尤其中國人，由於基因問題特別容易患肺腺癌。美國癌症協會就建議高危人士，如年齡在55歲以上、又或者戒煙未足15年，應每年進行低劑量電腦掃描檢查。另外，如果持續咳嗽，做運動或行樓梯會氣喘，甚至有咳出血、胸口痛等，都是肺癌的症狀，最好接受定期檢查。

撰文：鄭詩詠

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）