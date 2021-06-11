特約報道︱長假期仍未想到有甚麼好節目，推介你去BMW的Pop-Up快閃巡禮，可以一次過睇盡BMW王牌靚車，包括有掀背車THE 1、四門轎跑THE 2 Gran Coupé以及豪華家庭車THE 2 Gran Tourer，各適其適一定可以搵到你的心水座駕，現場指定型號可享免費升級配備優惠或送首年牌費，更另有額外$30,000 Trade-In禮遇！沙田新城市廣場6月12至20日，一於睇車唔使本！

日期：6月12至20日

時間：11am – 8pm

地點：沙田新城市廣場一期一樓東翼

詳情：https://bit.ly/2TRLuQz

【同場加映：BMW MY PASSION. MY STYLE. Hashtag有獎遊戲】

BMW誠邀你親臨巡禮現場以你鍾情的演繹方式，與BMW一系列王牌車系拍照打卡，迸發不一樣的色彩！再與我們分享最滿意的作品，更有機會贏取Aigle $500現金劵。遊戲玩法及詳情請參閱BMW Hong Kong Facebook專頁最新消息公佈！

現場必試BMW王牌型號

靈活代步THE 1 Hatchback

THE 1後座空間經改良後更加寬敞，車廂具備大型天幕天窗，開揚感十足。車身短小精悍，加上靈活的操控體驗，是很多小家庭代步的優先考慮。BMW 118iA Sport 月供$2,728起^，升級標準配備包括：天幕天窗﹑前座運動座椅、泊車附助系統連後泊鏡頭等，另有配備2公升BMW TwinPower Turbo直四渦輪增壓引擎的BMW 120iA Hatchback月供$3,110起^，現場可享免費升級M Sport Edition Plus （價值$52,000連稅）。

跑味十足THE 2 Gran Coupé

四門轎跑Coupé外形已經極有跑格，LED六角形頭燈、倒勾LED尾燈、無窗框設計，加上配備2公升BMW TwinPower Turbo直四渦輪增壓引擎及外觀上搭載M Sport套件，給你輕快舒爽的駕乘體驗。BMW Circle月供$3,456起^，可享免費升級M Sport Edition Plus （價值$66,000連稅），包括：M Sport車身擾流外觀配件、M Sport跑車化懸掛系統、M Sport真皮軚環、18吋819 M雙幅式設計輕合金輪圈、BMW Live Cockpit Professional、iDrive 7.0系統連BMW智慧型語音助理、原廠中港澳導航系統連10.25吋觸控式螢幕及10.25吋全電子儀錶板。

親子歡聚THE 2 Gran Tourer

BMW THE 2 Gran Tourer Urban Edition車廂設計靈活，可按需要隨意調配車廂空間，後座甚至加設可摺叠多功能置物架及一系列安全設備，最適合着重生活體驗和享受家庭生活的車主。作為家庭車THE 2 Gran Tourer Urban Edition車身線條富動感，又能兼顧駕駛樂趣！BMW 218iA Gran Tourer Urban Edition月供$3,031起^，升級標準配備包括：觸控式8.8吋螢幕、天幕天窗、智慧駕駛輔助系統、免匙系統、電動尾門、前後泊車感應系統連後泊鏡頭及後座加設可摺叠多功能置物架等，另有高達$30,000 Trade-In禮遇及送首年牌費。

動感平衡THE X1

以運動型格和操控靈活為賣點的X1，實用性非常高，後排椅更可移前移後，空間運用更加靈活。X1採用1.5公升直三Turbo引擎，操控感輕鬆實在，是平衡感相當好的一部SUV。BMW X1 sDrive18iA xLine / BMW X1 sDrive18iA Sport 月供$3,370起^，升級標準配備包括：天幕天窗﹑電動尾門﹑觸控式8.8吋螢幕﹑前後泊車感應系統連後泊鏡頭、高達1,550L的後車箱容量等，現更有額外$30,000 Trade-In禮遇及送首年牌費。另可以優惠價$9,000升級至Premium Package (原價：$31,620連稅)，包括免匙系統及智慧駕駛輔助系統。

狂野不羈THE X2

BMW THE X2狂野不羈的大膽設計，為SAC注入前衞元素，線條更具霸氣及跑味，最大突破是將鬼面罩倒轉擺放成上窄下寬梯形設計，勾劃出時尚美學！BMW X2 sDrive18iA M Sport月供$2,888起^，升級標準配備包括：天幕天窗、電動尾門、觸控式8.8吋螢幕、前後泊車感應系統連後泊鏡頭等，現更有額外$30,000 Trade-In禮遇及送首年牌費。另可以優惠價$9,000升級至Premium Package (原價：$31,620連稅)，包括免匙系統及智慧駕駛輔助系統。

BMW快閃巡禮

日期： 6月12至20日

時間：11am – 8pm

地點：沙田新城市廣場一期一樓東翼

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