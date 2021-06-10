香港節奏急速，生活壓力大，所以得閒去按摩舒壓都係正常不過的事（最好當然係去有牌場所），但要知道唔係個個香港人都可像某人，可以在辦公時間去按摩，難怪近年按摩槍大行其道，貴的幾千，平的幾百都有人追捧。最近就有一支中價位的Hydragun，性價頗高，記者實試過更特別喜歡它的寧靜。

Hydragun利用專利的SmoothDrive摩打技術，槍管更由Niflon塗層的無縫鋼材製作，能有效提高穩定性並減少槍支高速來回時產生的摩擦，大大減少噪音及多餘振動，更能減少磨損，提高耐用性。廠方聲稱噪音水平只有30至50dB，比手提電風扇及雪櫃都要靜，記者實試亦覺得相當驚喜，可説是實試過多款同等大小及力道的按摩槍最寧靜的一款，在家中甚至公眾地方使用都不怕會騷擾到別人。

更驚喜的是，在如此寧靜下，Hydragun依然能保持強勁衝擊力，及與同類產品相若的每分鐘3,200下的脈衝。另外，一般按摩槍大多只設3或4段力度及速度調校，而Hydragun就設有6段調校，特別適合冇咁受力人士或女生們使用。加上Hydragun只有1.04kg，卻能提供長達6小時的超長續航能力，相對方便攜帶和隨時使用。

Hydragun定價$2,399，但即日至6月20日有父親節優惠價$1,999，非常適合送給辛勞的父親作父親節禮物。當然或者有人會說深水埗大把幾百甚至百幾蚊貨仔，但這一款話晒有品牌，又有新技術，父親節買款體面啲耐用啲嘅，都唔算過份嘛，做下孝順仔女喇。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）