甫到英國，大家定是人生路不熟，突然有「訪客」拍門，防人之心不可無，分分鐘是「諾定咸敲門人」（Nottingham Knockers）。他們通常是一些年輕面孔，也不止於位於諾定咸出沒，只是早期較多是從這個英格蘭中部城市而來。不過，開門給這些「不速之客」，隨時會招致損失，甚至成為賊人獵物，必須多加小心。

手提黑色大袋 高價兜售雜物

這些「敲門人」通常會帶同一個黑色大手提袋，內裏載滿一些不值錢的雜物，如毛巾、清潔劑甚至噴漆等，他們會挨家逐戶地造訪民居，並以不太合理的價錢兜售這些物品。當他們發現合適「獵物」時，就會每周重覆向「獵物」以高價販售物品謀利，而他們也會利用這些別人不好意思拒人於千里的弱點，食髓知味，絕不會因為光顧一次後就能把他們打發。

更甚者，原來他們重覆「駕臨」民居的行為，是為了進入民居爆竊作準備，就如香港的賊人一樣，會在行劫前在一些民居門外留下「記號」，俗稱「踩線」。當這班不速之客掌握「獵物」的家庭狀況，例如是否獨居、年齡層、甚麼時間出沒等等，待時機成熟後就會下手。

港人親身經歷 遇青年訛稱更生人士

居住英國已有數年的Wing與筆者分享，她於5月曾親身經歷此境。事發約於當天傍晚，有一位手持黑色手提袋的年青人敲門，並向她出示一張「證件」，表示自己是更生人士，現正參與更生計劃，其中一個任務是於民居兜售這些物品，如電芯、碎布、電線等雜物。幸好當時Wing亦機警，發現事有蹊蹺，故很堅定地拒絕了這位不速之客，令他沒趣地離開。

事後Wing也擔心居家安全，始終自己也有應門，故此她在居住同區的Facebook專頁詢問此事是否常見，獲得回覆是：這些不請自來的青年名為「Nottingham Knockers」，提醒Wing一定要倍加小心。一般這些不法分子的下手對象，也是老弱婦孺，而有些不虞有詐的人為求打發他們，會購買那些不值錢的物品，結果不知不覺成為被「爆格」的對象。Wing就此也有向區內警察備案，警局回覆是感謝她提供資訊，會派當地調查組跟進，並歡迎她提供進一步的細節。

登記社區信息系統 向警局備案

當騙案防不勝防的時代，「Nottingham Knockers」也只是個代名詞，他們有組織地於不同社區出沒，Wing藉此提醒大家要提高警覺之餘，亦可以登記一個名為「Neighborhood Alert」的社區信息系統，令消息能夠互通，而面對這些社區罪案時，除了要保持鎮定、堅拒不向陌生人開門外，還要及早向警局報備，以免成為賊人的目標。

如在英國遇上劫案，當然也是要致電999求助，而關於非緊急案件作報備，可循下述途徑求助：

1. 致電101

2. 於英國警方網上報案系統提供資料：www.police.uk/pu/contact-the-police/report-a-crime-incident/

撰文：家興

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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