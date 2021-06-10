《馴貓記：第三季》一連四集繼續跟着資深貓隻行為治療師Briganne Carter，帶大家走訪四個愛貓家庭，了解他們跟貓咪的行為煩惱，由Briganne跟大家深入斷診，拆解貓咪行為的奇難雜症。這一集，我們探訪了一個七貓家庭。主人Elaine去年領養了一對家貓回家，本來亦安好無事。怎料入室半年後，兩貓突然周屋胡亂大小便，其中一隻貓兒更有過度理毛的問題。究竟Briganne如何讓Elaine了解貓兒的心結，助兩貓解決問題之餘，同時重拾快樂？想知如何訓練，馬上睇片！

相同行為問題 動機卻大不同

今次個案的主角是約1歲大的Lou Lou及Chou Chou。主人Elaine約一年前收養牠們回家。大約七個月前開始，本來懂得使用貓砂盆的兩貓，突然在家中不同地方胡亂大小二便，令Elaine相當頭痛。她形容：「在家中任何地方，只要牠喜歡便會大小二便，一天數次。例如在大門口，一開門就碰到牠們的排泄物，所以我們現在開門會很小心。」除了胡亂大小便問題，Chou Chou同時有過度理毛的習慣。她續說：「牠還會用門牙磨咬自己的皮膚，再將毛髮扯出來。除了自己的身體外，牠還會走去扯其他貓的毛髮。我們當時覺得牠是在自殘。我便想牠是否不快樂，於是買了一點含貓草的玩具給牠們玩，但問題依舊。」

擁有20年貓行為訓練經驗的資深治療師Briganne Carter，上門不久就馬上找出問題根源。Briganne解說：「我明顯地看到兩個截然不同的原因，使牠們出現相同的行為問題。」她分享，雖然同樣是胡亂大小便，但Lou Lou的動機是因為焦慮的情緒。她分析：「當我觀察Lou Lou時，周遭環境有任何的聲音或活動，都會令牠有很大反應。牠的耳朵不停在動，眼睛不斷向四周張望。牠是一隻很緊張的貓。」因為Elaine家中的四個貓砂盆大多是有蓋或密閉式設計，這些設計的貓砂盆會令有焦慮或性格敏感的貓兒，因為看不到四周環境而變得更緊張及失去安全感，因此令Lou Lou不願在砂盆內如廁。相反，Chou Chou的隨處大小便行為卻是因為貓砂的質感不理想，加上貓砂盆不夠乾淨，而令牠卻步而已。

那為何Chou Chou會有過度理毛的習慣呢？Briganne解釋這並不是主人想像的自殘行為。Chou Chou其實是有感家中貓群的關係不算友善，因此嘗試透過為貓伴們理毛，替大家建立更親密的群體關係。「在這七隻貓之間，有一些屬於貓兒的微妙暗湧，是人類看不到的。這些無聲暗湧是非常細微的，Chou Chou感受到，其他貓一樣感受到。如果家庭成員相處不融洽，Chou Chou的想法是讓我為你理毛吧，讓我令你對我的感覺好一點，讓我使大家都喜歡大家多一點。我相信這是牠不斷去為其他貓兒理毛的原因，牠想令自己安心一點，同時令大家和平共處。」

一個半月訓練 三大方向改善問題

為了解決貓咪以上兩大問題，Briganne今次提出了三大訓練方向。第一是針對如廁的舒適度。她指Lou Lou的個性敏感，極度需要獨立空間，因此主人可以為牠設立新的無蓋貓砂盆，同時換上貼近天然泥土質地的貓砂。「貓兒的肉掌很敏感，敏感的肉掌使貓砂對牠們造成不適。最難打理的沙質貓砂對貓來說是最理想的。加一個全新沒有蓋子的貓砂盆，同時換上新貓砂，這兩件事對你兩隻貓的行為問題，絕對有很大的幫助。」Briganne亦提及，主人亦可嘗試將新砂盆放在較高的地方，好讓貓兒有較安心的獨立空間，如廁時便會更有安全感。

第二是針對高處空間。她說：「當我觀察貓兒時，我發現Lou Lou好想向上跳。牠好緊張地張望，嘗試找一個可以去到的高處。」因此主人需要為貓兒加置貓樹或層架。貓樹的抓磨柱可以讓牠們磨爪，抓磨動作有助牠們紓壓。這個方法可同時改善牠們大小便及過度理毛的問題。

最後是針對牠們的大腦活動及放電質素。Briganne說：「緬因貓是很聰明的貓種，牠們很需要刺激。覺得牠們沒有足夠的玩樂時間好好地讓大腦運動。」主人除了可以在近窗台位置增添站架，打造貓咪的觀景台，欣賞窗外風景，從而為大腦提供官能刺激外，亦可以善用響片訓練。透過學習響片指令使牠們的大腦活動，同時亦需要增加有規律及刺激性的玩樂時間，令貓咪的大腦能夠真正放電。

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