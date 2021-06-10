這兩年時間好像過得特別快，轉眼間又到了陽光充沛的夏天。大家有所不知，原來陽光和藥劑師的工作也有關係，而且太陽光既是敵人，也是朋友。

部份藥物引起光敏反應

眾所周知，過度曝曬可導致中暑、曬傷、皮膚癌等問題。除此之外，有些藥物可引起光敏反應（photosensitivity）的副作用。所謂光敏反應，就是藥物在人體內，受到陽光激化，從而對皮膚細胞帶來破壞，或者是引發身體的免疫反應，引起像藥物過敏的症狀。若受到光敏反應影響，即使只受到陽光照射很短時間，也會出現看似曬傷的情況，有時會有紅腫、脫皮的情況，而且只有直接受到陽光照射的地方，才會出現症狀。

早前介紹過一些治療暗瘡的外用藥物，當中例如維他命A衍生物等，都可以引致光敏反應，所以暗瘡藥多數在晚間使用。就算是口服藥物，也可引起光敏反應。較常見的藥物包括氫氯噻嗪（hydrochlorothiazide）、 格列甲嗪 （glipizide）、環丙沙星（ciprofloxacin） 、四環素（tetracycline） 、酮苯丙酸 （ketoprofen） 、塞來考昔（celecoxib）、伏立康唑 （voriconazole） 、羥氯奎寧（hydroxychloroquine） 。

曬太陽有助吸收鈣 多吃魚和蛋黃可補充

那我們是否要避開陽光呢？其實陽光也是我們的朋友，因為陽光同時可以刺激皮膚自行製造維他命D，而維他命D可以幫助身體更容易吸收鈣質，鈣質是骨骼的主要組成元素。因此若想保持骨骼健康，就要多曬太陽。對於一些服用雙磷酸鹽（bisphosphonate）類藥物以治療骨質疏鬆症的病人來說，吸收足夠鈣質及維他命D尤其重要，因為這類藥物會重整骨骼內的基礎結構，若在重整期間沒有足夠鈣質，有可能出現反效果。

另外如果你是OL，經常在辦公室工作，甚少機會接觸陽光，也要特別留意。近年流行「美白」，不少人都會刻意減少曬太陽，而且女性本身患上骨質疏鬆症的機會也較高，因此OL們要特別注意鈣質及維他命D的吸收。魚類食物和雞蛋黃的維他命D含量比較豐富，大家也可考慮服用鈣加維他命D的營養補充劑。近年的研究顯示，維他命D在人體內的功效甚多，包括可能會增強免疫力，因此大家不能忽略。

總括來說，不論你喜歡曬太陽或會刻意避開太陽，也應該適可而止。一般而言，應避免在夏日的正午時間曬太陽，同時應盡量每天在陽光下活動15分鐘。若有需要在猛烈陽光下逗留或會逗留較長時間，應使用防曬產品。

撰文：吳裔康藥劑師（香港藥劑師工會）

編輯：鄒仲安

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