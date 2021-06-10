加拿大剛公佈兩條港人申請永居途徑！canadian visa.org更提供2021年首15位熱門工作名單，有意移民加國的港人可參考一下。想吃與別不同的葡撻？西環人氣店Soft Thunder值得一試。第8屆優質寵物用品展2021於6月12日至14日在會展舉行、狗奴貓奴豈能錯過...不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

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優質寵物用品展周末開鑼 日本小鳥精品展駐場｜動物蘋台推介

6月寵物界盛事，闊別兩年的「第8屆優質寵物用品展2021」將於6月12日至14日一連三日在灣仔香港會議展覽中心1號展覽廳Hall 1 AB舉行。今次展覽提供來自世界各地逾千品牌的寵物食品、用品及服務，各位奴才主子又豈能錯過呢？而其中一個重頭戲便是將日本博多的Achikochi小鳥展（あっちこっち小鳥展），原個展覽直送到港舉行，亦是由日本官方授權的首個海外小鳥精品展，同場還有台灣代表「鵡動奇蹟」同香港代表「KJ workshop」一同駐場，各位飼主不要錯過啊！

周末好去處｜優質寵物用品展本周末開鑼 日本小鳥精品展駐場

夏日四大活動初夏市集購本地創意手作 室內遊樂場享親子樂｜籽想旅行推介

適逢端午節長週末假期，當然要約不同朋友出外遊玩。其中在旺角將會舉辦以夏天為主題的市集，有約20間自家手作小店參與。而且有多幅大型藝術壁畫，供參加者打卡。大家可以一邊感受夏天氣息，一邊選購合適擺設或飾物。除此之外，大家也可以考慮到黃埔的室內遊樂場玩耍。那裏不單有3米高巨型滑梯，繩網陣等，更會定期舉辦不同工作坊，大人小朋友也可以樂在其中。

周末好去處｜夏日樂活四大熱點 手作市集壁畫打卡 鮮果自助餐消暑

中醫推介夏日益氣湯水茶療｜健康蘋台推介

踏入夏季，除了行兩步已汗流浹背之外，亦是鼻敏感肆虐的季節。香港註冊中醫何慧欣認為，鼻敏感有先天和後天兩種因素，尤以前者人士居多，常見於肺、脾、腎虛為主。本周健康蘋台推介兩款湯水茶療，特別適合夏天及鼻敏感人士飲用。

中醫湯水｜夏天易誘發鼻敏感症狀 中醫推介益氣湯水與茶療助改善

加拿大推救港永居簽證 15大熱門工作你要知｜全球樓行推介

想到加拿大工作但無從入手？繼加拿大推出「青年人才」工作簽證後，最近再公佈兩條港人申請永居途徑，包括在加拿大工作或畢業不久的香港人。計劃移民加國的港人如希望增加受聘機率，可參考canadian visa.org發佈的「加拿大2021年首15位熱門工作」名單，更設有年薪數據供求職者參考，頭三位熱門職業包括行政助理、客戶服務和銷售助理；另外有「2021年首5大需求行業」，列出加拿大移民局公佈的高需求行業，包括農業、幼兒護理等，供移民人士參考。

https://canadianvisa.org/blog/jobs/jobs-in-canada-for-2021

葡撻翻hit 西環人氣店$13/個54層酥皮葡撻 日賣700個｜飲食男女推介

新鮮出爐的葡撻，外層酥脆，蛋漿軟滑，表層還有焦糖，難怪一直以來都這麼受歡迎。葡撻是澳門經典美食，不過在香港也可吃到水準高的葡撻，在文華餅店可以吃到澳門名店安德魯餅店的出品，澳門茶餐廳、葡匯咪走雞葡國餐廳也有售，甚至連鎖快餐店KFC的葡撻也相當受歡迎。位於西環的人氣店Soft Thunder都有供應一款由葡撻改良的甜品，每天等閒賣六七百個。「這個撻跟傳統葡撻的做法有些不同，酥皮像拿破崙的酥皮，但我們做的有54層，這樣酥皮跟蛋漿的比例最好。」

葡撻翻hit｜西環人氣店$13/個54層酥皮葡撻 澳門名物安德魯葡撻香港有售 KFC葡撻大賣因為一個女人！

永樂粉麵廠x兩姊妹涼皮有限公司 首推麻辣牛肉麵 $79/12個｜三餸一湯推介

開業四十多年的永樂粉麵近年屢有人氣產品推出，最近新推麻辣牛肉麵($79 /12個)，麻辣湯底特意找來太子人氣小店兩姊妹涼皮有限公司合作，用秘製麻辣粉，加上韓國牛肉湯，用來製成麵餅，暫時推出10日已經賣出一千袋。煮法簡單，先準備400毫升清水，放進煲內煮滾，後加入麵餅，再煲煮數分鐘就可以食用。湯底呈深啡色，聞起來微微香辣但不嗆鼻，味道麻香兼備。麵底亦有心思，製作過程中加入花椒碎，每袋共十二個，每個只需約$6.5。

麻辣牛肉麵｜永樂粉麵廠X兩姊妹涼皮有限公司 首推麻辣牛肉麵 $79/12個 麻香兼備 10日賣1,000袋！

為生存被逼禁聲 電影《無聲絕境2》帶你走進驚慄世界｜蘋果娛樂推介

由英國女星艾美莉賓特（Emily Blunt）主演的驚慄電影《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II），本來去年在美國上映，但因為疫情影響，最終押後了一年多，上月28日才上畫；香港方面，電影本月10日上映，不少戲迷都表示期待。故事承接上2018年首集，艾美莉賓特一家面對未知的恐怖世界，為了生存而繼續噤聲，同時揭開異獸襲地球之謎。

靈活辦公空間需求增 WeWork推「一日會籍」｜investMAN推介

疫情下不少人對靈活工作空間需求更大，WeWork近日公佈，於香港推出全新「WeWork Day Pass」一日會籍，讓會員能更靈活地按需享用WeWork香港多個服務點的辦公空間服務。據公告，一日會籍讓會員於星期一至五上午 9 時至下午 6 時（公眾假期除外）期間，到任何一個位於香港島或九龍區的WeWork靈活辦公空間，以即用即付方式享用流動辦公桌、高速Wi-Fi網絡，以及其他公共設施。另外，WeWork由即日起至2021年8月31日期間，推出「WeWork Day Pass 」一日通行證夏日優惠。

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