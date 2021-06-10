不經不覺電車已服務了香港117年，今年推出一副限量版大富翁，於6月11日正式公開發售，售價$380。雖則遊戲玩法與普通大富翁相似，不過各項細節也加入了電車元素，例如精緻的電車棋子、港島電車站棋盤及電車活動的機會及公益福利卡等等。

開盒可見當中有三份紙本，分別是中英文版本的遊戲說明書，而且附送了香港電車的路線圖。基本上棋盤的設定與普通大富翁一樣，只是在各個細節中加入了電車的元素，較為特別的是附送了一個深綠色的絨布小袋子，讓玩家存放棋子方便收拾。

整個棋盤的地皮也是使用較有標誌性的電車站或是電車廠命名，例如起點是太安街（西灣河），然後便會沿着西行線，一直經過北角、銅鑼灣、金鐘等地區，最貴的藍色地段是中環商業區的租庇利街及畢打街。

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普通大富翁的火車站變成了電車的四大總站，即筲箕灣總站、北角總站、跑馬地總站及上環（西港城）總站。至於兩家公共事業，便變成了電車的兩個車廠：屈地街電車廠及西灣河電車廠。

至於六款金色的棋子分別是四款特色電車（戰後型120號電車、綠色古典電車、全景遊電車及第一代單層電車）、電車站以及電車控制器。不過四款電車驟眼看起來有點相似，因此在玩樂時要小心分辨，或留意上方的數字。

遊戲貨幣的顏色組合基本上一樣，只在上方列印了電車的圖案，不同顏色也是同一款圖案。機會及公益福利卡分別是綠色和白色的，記者看過當中的罰則和項目也與其他大富翁相類似，但也加入了電車的元素，例如其中兩張公益福利卡是「在派對電車上慶祝生日，可係每位玩家索取90元」及「下雨的時候幫忙關車窗，可索取20元」。機會卡也是有事情發生，然後便要付款或是有金錢獎勵。

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總括而言，這副限量版電車大富翁頗有心思，因為每顆棋子的電車算是細緻，要是熟悉電車的人，可以輕易從外貌分辨出它們的型號；而且在棋盤中間也有港島地標的圖案，一些特別的站也有特別的圖案設計，因此記者認為算是頗有誠意，各位電車迷便不要錯過。

記者：周銥沁

攝影：周芝瑩

編輯：鄒仲安

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