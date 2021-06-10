毛孩為保護主人挺身而出對抗比自己大數倍的「敵人」，這些故事不時都會發生。不過今次的故事卻是一個主人為拯救愛犬，將一頭成年的棕熊直接從後院圍牆推下去，事件在網絡傳開後成為一時熱話。

事件發生在美國加州Bradbury，一名少女名叫Haily Morinico，由於她的家位於洛杉磯國家森林（Angeles National Forest）的邊緣位置，不時有野生動物造訪她的家，所以屋子四周建好圍欄和閉路電視，以免有野生動物進入時自己卻不知道。上周一（5月31日），她發現一隻母熊帶着兩頭幼熊走到後院圍牆上，母熊還站在矮牆上與她的小狗對峙，接着出掌攻擊幾隻跑來吠叫威嚇的狗。Haily二話不說便衝前將母熊推倒，並救走小狗返回屋內。

事後她接受訪問時表示自己都不知道為甚麼會這樣做，可能是本能反應，便發生這樣的事情。事後回想她也驚恐不已，畢竟那是一隻成年的母熊。野生動物專家指，這個例子非常極端，如非得已，千萬別想去接觸棕熊，更是一隻帶着幼熊的媽媽，護子心切的熊媽媽可能會發動攻擊，造成人命傷亡。

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資料來源：CBS Los Angeles

撰文：Kaming Lee

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