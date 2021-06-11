疫情期間，很多人也會去不同地方行山。部份行山徑在水塘附近，但不少水塘都盛傳各種鬼故。到底水塘有沒有鬼呢，還是只是以訛傳訛？

城門水塘是香港其中一個歷史悠久的水塘，1923年動工，至今有近百年歷史。不過在動工期間已經有工人曾意外身亡。及後日軍攻打香港時，這裏亦成為其中一個戰場。曾數次去探靈的Kevin表示，在城門水塘的主壩和下壩也感應到靈體。但要說最恐怖的話，就莫過於去到戰壕時，「我透過自己的取景器和肉眼，也看到一個身穿白色裙，半透明的女士正向我們走近。」然後，身後的「高靈人士」突然叫Kevin停下來，不要內進。一聲呼喝把Kevin和女靈體也嚇住。

玄學師傅徐凱豪師傅解釋，水塘本身偏郊外一些。在山上的話，很容易就會藏風聚氣。從風水角度說，容易有精魅、妖魅、鬼魅。他舉例指，如果那裏有一棵一二百年歷史的樹，已經有機會成為精魅。因此水塘較易有靈體聚集。當時Kevin離開戰壕後，嘗試再往山上走。他們進入一個司令部的位置。Kevin表示他們一行人，逐個逐個沿樓梯往下走，身處隊伍最後的他，聽到身後不斷有步操聲，加上左右兩邊壓迫感極大，令他感覺毛骨悚然。然後他們又走到附近的荒廢建築。同行的「高靈人士」表示看到建築內的泳池佈滿日軍。他們立即播放日軍投降的聲帶，「那位高靈人士完全不敢望。有些日軍在哭、有些很憤怒、有些亂跑。」

徐師傅表示，他曾經聽過有人播音樂刺激靈體，令卡式帶、手機等儀器故障。故他認為Kevin一行人的做法已經有點危險。「我認為晚上去見識這些地方是可以的，但面對危險時就要離開。」那麼面對危險情況時，呼喝靈體又是否足以保障自己的安全？他認為這個方法不能經常使用，因為當人情緒激動時，身上的三把火就會突然燃燒，當刻有機會可以嚇退靈體。可是當人開始冷靜下來後，身上的三把火就會變弱。而靈體感應到自己的力量比你強時，你就會陷人非常危險的狀態。

以鬼的類型來說，我們經常會說「水鬼」，但卻不會有如「火鬼」、「風鬼」等的叫法。這令人覺得「水鬼」的法力更勝一籌。徐師傅指，所謂「水鬼」其實只是因浸溺而死的人變成，不過水鬼的確有能力幻化成不同形象。他舉例說，曾有一次到沙灘探靈，其中一位人士表示希望可以體驗水鬼是怎樣。「我跟他說待會除了我來叫你之外，任何人叫你也不要動。」然而站在約50米外的徐師傅突然看到那位人士開始往水裏走。徐師傅認為一旦下了海的話，他們便無法將他救回來。故便立即往他方向跑去，最後要合3人之力才能停止他。「他跟我說，師傅剛才你叫我跟你往前走。」徐師傅只好向他解釋那是水鬼幻化而成，並不是自己。

除了城門水塘外，其他水塘都曾發生不少意外。以藍地水塘為例，曾在20年間，至少有6位兒童溺死。徐師傅認為部份意外或許可以用科學角度解釋，因為水塘邊緣位置有不少樹根延伸下去，有時候會卡住小朋友的腳，導致意外發生。當然他也指出由於小朋友的頻率較易跟靈體產生共鳴，所以有時候他們尖叫或許是見到靈體。「有一位小朋友正在玩水，看到有一個像蛙般的人在水中拉着自己。他不斷叫罵那隻怪獸離開。」起初家長以為孩子只是玩耍叫喧。但時間長了，覺得有點奇怪，便立即抱起小孩才令他脫險。

除了水塘外，因為Kevin曾在香港仔住上了約20年，故數次到瀑布灣探靈。他表示其中一次心血來潮，欲觸摸着瀑布的石頭感應靈體。當時他也不覺得有甚麼異樣，但之後開始長咳了一個月。後來嘗試查日腳才發現應該是沖犯靈體。但他笑說：「平時我的拍擋查日腳，只需約三四十元。但不知道為甚麼那次要四百多元。」詭異的是，把那些衣紙蠟燭化光後，他的咳便停下來了。

如果大家想鑑定自己是否沖犯靈體的話，徐師傅表示一般病痛長過7天，就可以稱為邪病。如果額頭兩旁的丘陵塚墓位置，有發黑的情況，那麼沖犯靈體的機會便很大。而Kevin的情況可能是因為那塊石頭，「石頭有可能有山神在內，或剛好在龍脈上，所以觸碰到它便出問題。」

雖然一般人認為靈體鬼魅是很恐怖的存在，然而徐師傅卻不以為然。「我反而覺得人比鬼更可怕，因為變化更大。」他指我們覺得恐怖，只是因為電視節目中會加入不少音樂、特效等，令人覺得可怕。Kevin也憶述，有一次到香港仔水塘探靈，錄到一句小心。事後他們再到當地視察才發現，當時他們若再往前踏數步，便會跌到水塘，或許對方想提醒我們小心。也許恐怖的不是靈體，畢竟人或鬼都只是活在自己的世界，如果不抱着挑釁的心態，可能雙方也不會有衝突。

記者：麥景朗

編輯：鄒仲安

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