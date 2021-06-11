電動飛機杯並非新事物，不過市面上大多是提供震動，這次開箱的Arcwave Ion來自德國，設計也與一般電動飛機杯不同，用上空氣吸啜。而且它的收納設計也非常用心，除了有排濕功能，外觀也如Router般不起眼。

Arcwave Ion不是一般歐美系飛機杯的粗獷造型，體積不算大，本體可一分為二，上部為貫通型矽膠套，下部為控制器，支援IPX7防水，所以整個本體都可以直接沖洗，貫通型設計也較非貫通型更易清潔。Arcwave Ion採用了氣流式的空氣吸啜技術，主攻巨龍頭上的繫帶達致不一樣的快感。

實際試用，矽膠套頂部彈性較高，可容納不同尺寸的巨龍，而Ion提供8級的強度調節，個人覺得中低強度最能感受到Ion的空氣吸啜，高強度反而變成一般的震動感覺，使用時記得對準位置。實際感覺的確和一般電動飛機杯不同，其他牌子比較少刺激到繫帶，比一般感覺更強烈，而Ion可以無活塞運動甚至不用手也能體驗快感，當然要哪種玩法和強度每人都不同，個人建議搭配靜音模式使用，不然一直啟用容易擦槍走火。缺點方面，Ion的聲響還是偏大，尤其是開到最大強度時，基本上不能「靜靜雞」玩，雖然它有靜音模式，不過只是改為接觸到巨龍才啟用，並不會減低使用時的聲響。

Arcwave Ion的收納盒設計也很貼心，外觀像一個Router，完全看不出是一個飛機杯，收納同時可為本體充電，盒中有吸濕棒，底部和上蓋都有開窿幫助排濕。Ion可以說是一款非常特別的飛機杯，與傳統款式不同，玩的方法也夠多樣，送禮自用都不錯。

同場加映同樣使用空氣吸啜技術的Womanizer Premium eco女性自慰器，全粉紅色機身。Premium eco提供12級強度調節，感覺與Ion相近，中低強度會有更好的吸啜感，而盒中還附送多一個吸頭，以滿足不同人的尺寸。值得一提的是Premium eco採用70%天然物料製成，可生物分解及回收，連包裝也是無塑料及用可回收紙張製成。

Arcwave Ion：$1,560

Womanizer Premium eco：$1,560

記者：梁志穎

攝影：伍永健

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