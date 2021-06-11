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水果︱夏天荔枝龍眼當造 荔枝核可治胃痛 中醫教3款夏日必備湯茶

1小時前
荔枝龍眼都是夏天果實纍纍、豐富收成的的水果，亦是中藥桂圓和荔枝核。

到了夏天，不少人都會吃水果消暑，今天為大家介紹兩款，都是夏天果實纍纍、豐富收成的中藥，分別是桂圓和荔枝核。

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荔枝生津止咳 荔枝核是寶藥勿掉

荔枝，5月起開始可以收成，每年7月到8月是荔枝豐收的季節。李時珍《本草綱目》曾提及荔枝有補脾益肝、生津止呃、鎮咳養心的功效。當大家吃完荔枝肉，順手把荔枝核丟棄時，原來是把「寶」藥不小心丟掉了。

荔枝核，甘澀而溫，入肝經，有理氣止痛，祛寒散滯的功效，專治胃痛、脅痛、治頹疝氣痛。一般是把荔枝核搗碎使用，或者把荔枝核烘乾後研為細末使用。不過大家要注意，荔枝性溫，多吃容易上火，最好每次不要超過10粒。如果不小心多吃上火的時候，可以泡一杯菊花茶幫助清熱降火。

第一款、荔枝核蜂蜜水（一人份）

第二款、荔枝核雞湯

龍眼又名桂圓可安神

除了荔枝，另外一樣在夏天盛產的就是龍眼，是大家夏天最愛的水果，也是大家經常入饍的中藥。龍眼肉，又名桂圓肉，味甘性溫，有補益心脾、養血安神之功。除此之外，龍眼肉還有健腦益智的作用，對記憶力不足、失眠、驚悸等都有幫助。

第三款、安神桂圓茶（1人份）

龍眼肉營養豐富，但是果糖含量高，血糖不穩定之人士少食。如遇上外感發燒、牙齦腫痛、大便乾結、妊娠初期之孕婦，都不宜服用。

撰文：香港註冊中醫何慧欣

編輯：鄒仲安

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