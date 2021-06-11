「看到眼睛翻白，如果真的『好正』的話，會有性興奮，有那種好像做虧心事的感覺，又驚又喜，覺得好像去做賊一樣……」Winston（化名）自小已發現自己喜歡看別人的眼睛，長大後更發現看到別人翻白眼會有性興奮，然而一直不知道原因為何，最誇張時更會想在別人睡覺時翻開眼皮玩弄。

最愛大眼美女 女朋友翻眼更大性興奮

大眼美女，很多人也喜歡，Winston也不例外，在街上看見也會多看兩眼，可是他卻更喜歡這些女生反白眼：「我喜歡又大又圓的眼，瞪大眼會看到眼白那些，眼白越多越好，最好有少許紅筋。」發現自己這個喜好後，Winston會在網上找相片和影片看，卻很少跟人提及這個癖好，形容這是「guilty pleasure」，一直都沒有勇氣公開說。「不知道外界如何看，（反白眼）應該是恐怖片、驚嚇，或者是核突，主要是用來嚇人，感覺就是：你喜歡這麼奇怪的東西？」至今他只會跟伴侶分享，連家人也不知道，幸好至今結交過的另一半也覺得沒大問題。「說過之後好像釋懷了一點，也慢慢normalise（正常化）這個想法，不會覺得自己很奇怪，純粹是有一個特別的取向。」

看翻白眼會看得心動，難道連擇偶也要先過到反白眼一關？Winston指認識時當然不會知道對方翻白眼「功力」，但是的確覺得眼睛漂亮的女生特別吸引：「大家的溝通更重要，如何看（我喜歡看翻白眼）這件事，這一點我也覺得很重要。大家相處不到，你就算美得曉飛也沒有用吧。」現在他也不時叫現任女朋友翻白眼，性行為時也會請她翻白眼令他有更大性興奮，女朋友也不介意，甚至曾翻白眼讓他拍照。「不過她翻不到很久，覺得眼睛會乾、會不舒服。」

研究眼睛結構圖 做功課分析自己

Winston為了這個「性趣」，曾經翻查過很多資料，例如小時候會特地找眼球解剖圖看：「眼睛如何移動、微絲血管如何分佈，我也會看，主要是欣賞。不會說想拿匙羹或甚麼器具要把人眼挖出來，這樣我覺得美感會沒了，太血腥了。」

他更曾做功課分析自己，發現日本會有色情電影以翻白眼（日文：白目Shirome）作為題材，有一系列翻白眼情節的AV，外國學者也曾統整非典型的性偏好，包括喜歡舔眼睛的「戀眼球（Oculolinctus）」、涉及眼睛的「視覺癖（Oculophilia）」等，他則認為自己的癖好不屬此類，但是在網上卻成功找到有人跟他一樣愛看翻白眼，「有段長時間我以為這個世界只有我自己一個是這樣，後來才發現原來有其他人也跟我一樣，有男有女，心就定下來一點，起碼有人會明白，但至今我在現實中未遇到一個人跟我一樣鍾意看翻白眼。」

臨床心理學家解謎 因童年經驗愛看翻白眼

即使覺得自己喜好問題不大，Winston自問仍對自己的取向十分好奇：「我沒有試過想特地去看醫生，但是也想有機會跟一些專業人士討論這件事，不是要令自己沒了這個取向，反而是了解自己為甚麼形成這個喜好，這一點我從小到大也解不通。」

臨床心理學家吳桂生博士跟Winston見面，認為Winston應該在小時候已對翻白眼很有好感，Winston說：「小學時跟同學玩，看到他們反白眼，覺得好像很厲害，慢慢越來越好像着迷一樣。中學也有嘗試過有女生在我面前反白眼，其實我不是跟她很熟，只是她是很好相處的人；上課時，她拍拍我的膊頭，叫我看着她，之後反白眼，她說是想玩玩，我看了有點反應。」

吳博士假設，小時候Winston只是覺得反白眼很有趣，是一件很厲害、很特別的事，長大後則將它跟性放在一起，「中間經歷了一些pair up（組合）的過程，一個套餐出來了：一個很友善的人，做一些很特別的事，是給我的，對其他人沒有的，還有我也沒有告訴過他，她卻好像明白我的心意，做了很厲害的事。」他認為，翻白眼跟Winston很正面、對自己很舒服、別人對自己好這些感覺在腦中關連起來，喜歡那件事，就會看得更多，自然會有越來越強烈的感覺。吳博士提醒：「如果越來越依賴白眼引發性興奮就要小心，出現得多是不好的，而且也需要協調。對方心中覺得翻白眼無傷大雅，就去做，但也容許別人有變化，例如別人如果日子久了，不想再有這件事，或者她真的不希望倚賴這件事的話，你也需要有點變化。」

吳博士指，每個人對性的喜好也可以不同，有些人留意不同部位，有不同動作、不同行為，只要對身體、生活、社交等沒有特別影響，也沒有牽涉到傷害自己、傷害別人，不涉及威迫利誘和欺騙別人，一般都並非有問題的事，也不會定義為病。「情況真的因人而異，不過如果病人帶着這些問題而來，他是覺得很困擾、很不妥、很不自然，我就會幫忙找出覺得不尋常背後是甚麼，他想如何改變。」

記者：黃曉婷

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）