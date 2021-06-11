東澳古道位於大嶼山西北部的海岸線，是昔日居民來往東涌和大澳兩地的主要通道，現今則是熱門行山路線。14公里的東澳古道雖然屬長程路線，不過途中經過深屈、䃟石灣、沙螺灣等極具歷史文化價值的村莊，一看香港最早期的人類活動遺蹟。東澳古道大部份都是鋪好的山徑，只有大澳至深屈那段是泥沙路，途經村莊時還有士多或「誠實商店」補給，新手應付這條行山路線也綽綽有餘吧！

大涌橋參觀水上棚屋 嶼北界碑看海

水金跟朋友今次來到大澳起步，不過出發前先遊覽這個有「東方威尼斯」之稱的水鄉，包括在大涌橋上觀賞水上棚屋，或穿梭巷弄間跟壁畫拍照，以及品嚐大魚蛋、茶果雞屎藤、碳燒雞蛋仔等街頭小吃。吃過美食後來到關帝古廟前地，可以跟3D彩繪地景打卡，再沿吉慶街前行到新基大橋。過橋後靠左沿新基街前行，仔細一看紅樹林岸邊，滿是招潮蟹及彈塗魚等多種濕地生物。繼續前行離開大澳漁村，也代表正式進入東澳古道啦！首先看到「嶼北界碑」的指示牌，雖然前行是捷徑，不過大家記得要轉右走上山，花了體力走到依山傍海的小徑上，除了參觀具歷史意義的石碑外，這邊更是觀賞大澳漁村及碧綠海水的最佳位置，天晴時景色有點像沖繩海邊呢！

深屈村士多補給 深石村體驗「誠實商店」

看過最美的海岸後，前行下山回到古道，接下來都是以沙石為主的山徑，沿海岸線上下石梯。這段是東澳古道中最原始的，不過景觀卻是最開揚，長長的港珠澳大橋把蔚藍的天空及海水一分為二，惟全程暴曬在陽光下，起步前要先做好防曬措施。水金在炎熱天氣下走了約一小時後，終於到達深屈村，這裏有一間士多茶座，提供豆腐花、粉麵小吃、飲品等給山友補給。前行來到深屈碼頭，這裏是一個平靜如鏡的泥灘，兩旁山丘搭配着藍天白雲倒影的優美景色，成為了拍照打卡熱點。離開碼頭回到林蔭古道，路況開始轉為非常良好，不過先須要爬上全程最斜的路段到深石村，走到最高點會看到一間廢屋及涼亭。緩緩下山後來到富有香港戰後農業歷史背景的深石村，山友可以逛逛販賣雪糕雪條、涼茶飲料、大蕉等補給品的誠實商店，只要把錢投入信箱，就可以自行取用，十分有趣。

勿強行進入沙螺灣村 觀景台遠眺飛機升降

離開深石村後繼續前行，這段是平坦的林蔭小徑，未幾到達沙螺灣，昔日村民封路的鐵閘已拆除，不過新的鐵閘封閉了進沙螺灣村內的通道。由於「千里眼」大草人藝術裝置已被颱風吹毀，其他景點指示牌也拆掉了，大家不要強行進村內的把港古廟了！經過沙螺灣村後前行，古道進入了密不見天的叢林，這段蚊蟲甚多，宜預早使用蚊怕水。

走了約一小時來到觀景台，想念旅行的日子不妨停留看飛機升降，聽飛機引擎聲吧！前行數分鐘後到達了䃟頭村，設公廁及士多給山友休息，又或者按指示牌前行離開。最後這段山徑非常平緩，沿途可見古老石屋及石圍牆等極具歷史文化和考古價值的建築物，約半小時後看到昂坪360纜車及多幢公屋大廈，也代表到達了古道的終點東涌侯王廟。站在橋上看着纜車慢慢移動，剛好有美麗的夕陽相伴，為旅程畫上完美的句號。從侯王廟走回逸東邨，這裏有巴士回到市區，又或者跟水金一樣，步行多20分鐘就到達東涌港鐵站，有更多回家路線的選擇。

遊東澳古道時大家應注意以下事項：

1. 東澳古道的山徑路況良好，全程指引清晰，大部份都是鋪好的石屎路，只是大澳至深屈路段是泥路，雨後潮濕地滑，建議穿着合適的運動鞋；

2. 東澳古道在深屈、深石、沙螺灣及䃟頭村都有士多補給，僅大澳至深屈路段沒有補給站，出發前準備適量糧水，並做足防曬防蚊措施；

3. 疫情期間保護在地村民，經過各村莊時請戴上口罩；

4. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩。

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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