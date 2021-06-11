香港人最鍾意磚頭，所謂唔買都睇下無蝕底。但遇到凶宅就無人問津，樓價仲要大跌添。如果香港都有一個好似洪智雅咁嘅地產經紀，香港業主一定愛死佢。講緊嘅係韓劇《大發不動產》（韓國KBS頻道，香港黃Viu有得睇）中，張娜拉飾演的地產公司社長洪智雅一角，她專做獨市地產生意——只做鬼屋買賣，不單止幫苦主嘅單位超渡亡魂，之後仲跟手搵埋買家用市價出售（記住，唔使因為係鬼屋而割價），呢啲獨家生意未必人人夠膽做，仲唔大發！故事題材恐怖惹笑雙料炮製，加上張娜拉和鄭容和首度合作，都算係話題作。

張娜拉開新戲路有驚喜

張娜拉憑一張娃娃臉，成為最強童顏韓星，老實講張娜拉一向接開貼近其個人特色的劇本，例如《童顏美女》、《GoBack夫婦》（張娜拉係要演回自己學生時代嘅戲份），今次一反過往戲路飾演造型冷艷的驅魔師，仲要耍番兩招，已經擔心佢能否勝任，不禁覺得導演編劇起用佢，而張娜拉又肯接都算幾大膽，甚至膽博膽；唔信睇下啱啱播完嘅《西西弗斯的神話》中朴信惠嘅失敗打女角色負評如潮，就係一線女星引以為戒的例子。劇中動作場面多，幸好導演把張娜拉拍得身手不凡，加上有《德魯納酒店》特效班底助陣，驅鬼場面陰森效果佳，加上精心設計嘅黑衣造型，無玩時裝表演，唔使着住高踭鞋驅鬼，件事乾淨利落兼貼地好多，完全為張娜拉加分。

角色設定不是鬼魅浪漫

編劇應該偏心咗，洪智雅（張娜拉）的人物設定夠看頭，捉鬼造型和裝備都脫離了過往同類劇種的模式，鋪陳出洪智雅式的格局：打火機、香爐、符、鹽陣就不用提了，那支結界槍和會消失的超渡髮簪確實令人留下印象，配合特效讓劇情更添神奇。只要亡魂甫現身，洪智雅就從口出噴出寒氣（像是戲肉出現的提場）；同時她的體溫會下降，這設定都成為日後跟男主角互動的浪漫兼搞笑點之一。

女主角咁強勢，男主角又點？對住驅魔實力強勁嘅女主角，偏偏男主角鄭容和飾演的吳仁範就係捉鬼神棍，靠呃神騙鬼搵飯食。而事實上自己係有通靈天賦而不自知，遇上張娜拉才發現自己係「靈媒」打開人生的潘朵拉盒子。本來吳仁範嘅角色設定係富邏輯推理和觀察力的能力者，但睇咗咁多集都覺得佢係讀書唔成變了身光頸靚的光棍，總之角色英氣欠奉，粉絲該會有點失望了。鄭容和退伍首作表現不過不失，身體狀態keep得好fit，但卻少了入伍前的秀氣，反添幾分佬味，遇上童顏張娜拉，一下子感覺就沒有了，相信劇組都放棄了宣傳這點！劇情發展下來還未看到兩人的化學作用，CP感略嫌不足，且看劇集的後半部能否為他們鋪排更好的感情戲。

點解講咁多人設嘅嘢？因為套劇係好睇，但如果唔知道前設，好易會一頭問號，或只係覺得點解一開劇捉鬼場戲特效咁好，但劇情好似有啲造作又兒戲咁，又無解釋點解女主角要吐煙（當時以為又係特異功能），捉鬼真係齋捉又無故事跟尾，唔好問前因後果。睇落去，哦，原來呢集用來展示工作概覽。

洪美珍之死一路帶戲

此劇一集比一集好看，內容有剝洋蔥的層次感，追看度十足。要解開洪美珍（洪智雅媽媽）死亡之謎亦是極具追看性的一部份，為甚麼洪美珍的鬼魂不能離開？究竟洪美珍驅魔失敗而成為了加害者還是被害者？究竟是洪智雅的記憶錯誤還是鬼上身的吳仁範記憶有偏差？朱室長為甚麼偷走了《1979年驅魔記錄》？想掩蓋甚麼？

洪智雅因為要為找最強靈媒幫媽媽洪美珍超渡，吳仁範為了查出叔叔死亡原因而接近洪智雅，當兩人決定合作，劇情開始加插捉鬼的個案故事，人情味的元素逐漸增多，真係越睇越好睇。每當解決一個捉鬼個案，就會出現多一點洪美珍死亡的線索，特別是去到第15集，當洪智雅的記憶出現了沒有五官的吳仁範時，便出現了「雞蛋鬼」的線索，甚麼是「雞蛋鬼」呢？不單止主角去要去追查，連觀眾都吸引到投入劇情一同去追。

解決個案後的另一個看點就是兩人身體或性情都會產生變化，特別是捉鬼後遺症，算是給鄭容和演技露兩手的機會，少有驚喜。這條橋把驚慄劇情搞笑化，效果不錯，為免劇透，這部份就留待讀者自己去發現。順帶一提，此劇營造突發驚慄鏡頭效果真的有一手，追劇時不妨自我營做暗黑氛圍，應該會睇到更加緊張，適時仲會嚇親你。

撰文：LY

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）