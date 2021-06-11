傳統上男人是一家之主，要保護全家人。不過內地有男子卻因為老婆小孩都怕狗，常常在社區中被嚇到，他為了保護妻小而選擇用極端的方式，在社區內放毒餌，造成多隻被主人帶出外散步的狗不幸被毒殺。

據內地媒體《頭條新聞》報道，近日中國浙江省杭州市的某社區，有不少住戶發現自己飼養的狗在外出散步返家後，竟然中毒死亡。悲憤的飼主們報警，並希望能討回公道。報道指出，原來是社區內的一名住戶，在香腸中塞入毒藥並在社區內四處投放。男子行徑被發現後表示，因為妻子和小孩經常被社區的狗嚇到，毒狗是為了保護家人。不過投毒男子行為違法，已遭判拘役。

不少網民覺得男子作法太極端，「這種人太狠毒了吧，如果是小朋友撿到吃了怎麼辦？」、「這種垃圾人也就敢傷害弱小」、「嚇到他了就下毒？那萬一他孩子在學校被同學欺負了呢？他跟同事鬧矛盾了呢？他孩子的同學和他同事自求多福吧，太嚇人了」。但也有網友覺得，「狗主人也得管好自己狗，這個男子也是夠極端的」、「狗還是要牽繩，才不會去幹擾到他人」、「原罪是主人」。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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