上集講解了新手學車N件事，有不少讀者留言，希望續集講解新手學電單車N件事，因此我們找來已有10多年教電單車經驗，其間更曾於駕駛學院任教的Ken Sir（侯啟榮），解答大家常見的學電單車問題。

1：電單車的考牌流程？

首先大家要知道，考電單車牌共由3個主要部份，筆試、強制試及路試。與報考私家車牌一樣，要先通過筆試「道路使用者守則」，當然如果曾經及格了便不用重考。通過筆試方可報讀強制課程，正式迎戰強制試，及格後先取「學習駕駛執照」（學牌）。

強制課程基本上會分為3堂共12小時，學車人士要直接到指定的駕駛學院報讀，完成12堂課程後，指定的訓練中心便會代為報考強制試。強制試考核基本的電單車駕駛操控、開車、停車、轉彎及緊急煞車。假設是棍波車便包括轉波，由一波換成二波轉變，並駛至指定的四方格中停車。除了基本操控電單車的能力，還有電單車基礎理論及行車意識，其間全程有導師指導，而且於駕駛學院中進行。

完成強制試後便可取得學牌，再到實際路面通過路試，再向運輸署排期，申請考核駕駛路試，一般來說，路試可跟隨駕駛學院或坊間的駕駛學校，甚至私人師傅或自行購買「學保」」（學牌保險）和電單車自行練習。通過路試方可取得「暫准駕駛執照」，即俗稱的「P牌」。

2：考取電單車大約要花多少錢？要預多少時間？

現時想學電單車，連同強制試大約一萬元左右，也視乎學員的吸收能力、學習能力和天份。Ken Sir也補充，坊間的電單車教車師傅，每節一小時的課堂收費大約$120至$200，每小時租車大約$150至$300，實際價錢視乎師傅的經驗及車種情況而定，只作參考。

至於所需要的時間便很視乎排期的狀態。排期方面，一般來說要參考網上資料，如果說路試方面，分為駕駛學院的期及坊間的街期。「因為疫情影響，許多時候會有停考的情形，變相考期延長，試過強制試合格後，還要等一年才可考路試。」因此Ken Sir建議學員直接查詢駕駛學院及坊間的考核期次，哪個較快再選擇。

另外，其實快與慢很視乎天意，因為考電單車路試時下雨或是路面濕滑，便會取消考試重新排期，一般會排較快的快期。

3：電單車可分為哪些牌照？

電單車牌照可分為3號和22號，3號是電單車、22號即機動三輪車，考獲3號便會附隨22號。如果是自動波的話，會多一個「A」，與私家車輕型貨車的做法一樣，即3A和22A。一般來說「綿羊仔」也是自動波，即不用使用離合器轉波，一般棍波便要使用離合器轉波，即變速時要經過波箱。

4：在實際路面練習電單車，導師不能坐在學員旁邊，他們可如何溝通呢？難道在馬路大叫嗎？

一般的駕駛學校的路試會讓學員像「鴨仔團」練習，因為他們已學會了基本的電單車操控，因此便會以排隊的方式，導師在前面，學員在後面跟隨。不過現時的科技很先進，藍牙電話對講經已很普及，不少私人電單車師傅會透過藍牙對講指導學員。

「我們希望學員先走，開始時我們在後面透過藍牙告訴學員，先觀察交通情況是否許可，如棍波的控制、何時應準備開燈開車、望倒後鏡等。」學習電單車不應只是考牌，更重要是駕車時可以判斷路面情況，再令駕駛者與車輛協調，在馬路上安全行駛、顧己及人。

5：電單車新手必要裝備?

電單車的安全裝備有頭盔，如果可以的話建議全面式頭盔，並以手套用以保護雙手，而且不要穿着拖鞋。如果初學者擔心的話，可以佩戴護膝護肘；另外應穿着長褲，最好穿長襪，因為訓練「8字」時有機會跌車，有機會被死氣喉燙傷，甚至下車時被引擎燙傷。

6：通過強制試後的學牌出車有甚麼要注意？

學電單車真的危險，始終「皮包鐵」，因此如果學牌想自行出車，Ken Sir建議要有充份的路面經驗或是有駕駛私家車習慣、對路面有一定了解，否則應先跟從教電單車的師傅。 電單車的學牌，只要不是禁學的區域便能駕駛，一般的禁學路段有隧道、快速公路。另外運輸署的學車指引列明，指定時間不能學車，一般簡單來說上班下班等繁忙時間一定不能學車。

7：電單車P牌又有甚麼要注意？

許多學員路試及格後會取得為期一年的暫准駕駛執照（P牌），在這一年期間不能犯上嚴重的交通事項，例如駕電單車時不能載人、超過三條行車線的快速公路不能行駛最右的線路。另外，車速方面，P牌人士的速度限制是每小時70公里，假設犯上其中一項，便有機會「加監」，即延長駕駛暫准期半年，如果多於兩項更要重考。

8：駕駛電單車有甚麼要求？要一定的高度或肌力嗎？女生也可以？

Ken Sir指駕駛電單車其實不困難，但最好先學會踏單車，駕駛電單車時會較容易平衡，而且學習電單車不分男女，部份女孩子、女士駕駛得比男士好，這些是很個人的。對於常常有人誤會駕駛電單車要有一定的身體肌肉量，Ken Sir指其實是不需要的，因為駕駛電單車不是用蠻力，而是如何控制、操控車輛。有些身形較為矮小的學員，相對地會困難少許，因為他們看到電單車有一定重量會較害怕，不過當了解、掌握技巧後，其實是可以適應的；另外也有不同大小、高度的電單車供選擇。

記者：周銥沁

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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