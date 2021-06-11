遺棄寵物，牠失去的不只是一個家，更有可能是牠的健康甚至生命。近日一隻巴西龜遭遺棄在高速公路，龜殼爆裂、重傷吐血。幸被有心人發現，通知動保機構拯救，才勉強拾回一命，但現時仍在獸醫診所留醫，每天與死神搏鬥。

本月4日，香港兩棲及爬蟲協會收到熱心市民通知，在新界區一條高速公路發現一隻身受重傷、外殼爆裂的巴西龜，兩爬協會立即帶龜隻前往土瓜灣動物醫院急救。受傷龜隻的龜板底面同時嚴重破裂，滲出血水。因為龜殼佈滿了神經線及血管，所以龜殼斷裂的痛苦及危險類似於人類的創傷性骨折。獸醫幫龜隻進行了龜殼初步固定，但仍須觀察器官受感染程度及服用藥物治療，才能安排後續手術，故交由兩爬協會照顧。

協會為龜隻取名阿Tam，並由領養部幹事Victor帶回家照料。怎料數日後，Victor嚇然發現阿Tam全身佈滿數十條烏蠅蟲，「非常恐怖，我人手捉了四、五十條活生生的烏蠅蟲出來」。Victor帶阿Tam趕往獸醫診所醫治，獸醫估計，由於阿Tam在高速公路受傷後，傷口暴露了一段時間，所以不幸吸引了烏蠅產卵。一批烏蠅蟲卵數量可達數百顆，阿Tam必須留院，每日由醫生打開龜殼清潔，再合回龜殼，重複直至傷口完全乾淨，確保再無烏蠅蟲感染，才能回復健康。

巴西龜原產自美國，並不是香港本土原生物種。兩爬協會估計阿Tam是被主人遺棄，才有可能突然出現在高速公路。阿Tam有可能是慌不擇路被來往車輛撞到，又或者是被前主人殘忍地從車上拋下，導致落地時龜殼爆裂。未來兩星期是阿Tam的關鍵時刻，Tam現時有輕微脫水情況，但精神狀況良好。兩爬會全力支持Tam的醫療需要，希望牠能捱得過，慢慢康復。阿Tam的醫療開支至少需要五位數字，協會呼籲有意幫助Tam的朋友可在Facebook聯絡香港兩棲及爬蟲協會。

記者：李珮禎

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