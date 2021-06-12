不知道大家有沒有光顧過香港的文青咖啡店，這些店舖多以簡約清新風格示人，剛剛開始的時候當然是很有新鮮感，但久而久之這種公式化的設定就變得相當之沉悶。在揭背車（Hot Hatch）世界亦然，今時今日市面上所有Hot Hatch基本上都是採用前置引擎/前輪驅動或四輪驅動的佈局，再配一副2公升Turbo直四引擎，可謂新意欠奉。

紀念車廠百周年 推中置後驅Clio V6

相反以前的Hot Hatch真的精采得多，而在近代Hot Hatch當中最為瘋狂和經典的莫過於Renault Clio V6。試想像一下，一部本來是前置引擎前輪驅動的小鋼炮，居然搖身一變成為超跑佈局的Hot hatch，今時今日這種狂想也只能停留在Concept Car階段，但在1998年的時候，雷諾居然真的夠膽把這個概念化成真，並且量產化成為一代經典。當然雷諾也不是憑空想到將一部Clio改裝成中置佈局的，事關早於80年代，雷諾便將FF佈局的Renault 5改裝中置引擎的Renault 5 Turbo參加拉力賽事，當時這部車更因為Homologation而量產化，成為80年代其中一部最具代表性的Hot Hatch。去到1998年巴黎車展，雷諾為了迎接廠方成立近100周年，便特意利用Clio來復刻Renault 5 Turbo的經典元素，向外界推出了中置後驅的Clio V6。

設計賽車寬體車身 用膠水裝上固定

為了強調Clio V6的中置佈局，雷諾不惜設計一套猶如賽車的寬體車身，因此它比起普通三門版Clio闊171mm、矮66mm、軸距加長38mm、前後輪距分別加闊了110mm和138mm。不過有趣的是，這套寬體車身並不是一換一裝上，而是用膠水把寬體固定在原來的車身。

Clio V6貴為當年最高性能的Clio，但論操控不比前驅的Clio 172優秀，再加上Clio V6增磅300公斤，身懷230匹的Clio V6並不是想像中那麼快，特別是相比起結構簡單得多的Clio 172，這個結構性改動並沒有帶來太大禆益。因此以理性角度去看待這部車，它簡直就是雷諾「多嚿魚」的作品，相反如果我們用車迷眼光看待Clio V6，它可謂法蘭西癲狂的絕唱，試想像一下怎會有一間車廠夠膽將一部出身卑微的前驅買餸車，改裝成中置後驅車，再塞一副V6引擎進去，然後還夠膽將它量產，如此大膽的作風已經叫人拍案叫絕。

標緻406 V6及雪鐵龍C5 用同一副偈

雖說Clio V6身懷一副V6引擎，但這副V6引擎的出身跟Clio一樣沒有甚麼貴族血統。事實上這副引擎正是來自PSA與雷諾集團共同開發的ES9 2.9公升（2,946c.c.）V6引擎，因此這副引擎曾應用於標緻406 V6及雪鐵龍C5等法國房車。值得一提的是，由2001年至2003年的Phase 1 Clio V6是交由著名賽車團隊Tom Walkinshaw Racing（TWR）親自調校，並在瑞典生產的。尾期型的Phase 2則是交由Renault Sport自家生產，而Phase 2的馬力由第一代230匹提升至255匹，成為2003年最大馬力的Hot Hatch。

Renault Sport Clio V6（Phase 1）

引擎︰2,946c.c. V6

馬力︰230hp/6,000rpm

扭力︰300Nm/3,750rpm

波箱︰6前速手波

二手價︰$200,000-$250,000

查詢︰Car In Life

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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