日本漫畫家荒川弘老師其中一部漫畫《銀之匙》曾經有一段情節，故事的主角需要養大小豬後，親手屠宰造成煙肉。這一幕引起不少人的反思，思考生命的意義，以及人類是否真的需要肉類以維持生命。最近有日本網民在YouTube為一頭小豬開設了頻道，記錄牠的成長，不過，也記錄距離死亡的時間。

最近有日本網民於YouTube開設一個頻道，命名為「100日後に食われるブタ」（100天後吃的豬），主角小豬名字亦稱為「五花肉」。頻道開設至今已有超過5萬人訂閱，不少人都擔心小豬在100天後究竟會否遭到屠宰。頻道中的影片主要都是小豬「五花肉」在飼主家中的生活，包括飼主與牠玩耍、搔癢、玩遊戲、洗澡和外出散步的片段，跟一般家中飼養的寵物無異。

據頻道主指出，「五花肉」是一位朋友在牠大概出生75天後送給他的，一般養殖場內的豬都會在生長至約6個月左右屠宰，所以飼主就設定了100天的倒數，打算在100天後食用。網民意見呈正反兩極，持正面看法的認為頻道的經歷可以讓更多人了解到生命可貴，不過亦有網民認為太過殘忍，畢竟朝夕相處了一段長時間，又豈會忍心將牠成為刀下亡魂呢！

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資料來源：100日後に食われるブタ

撰文：Kaming Lee

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