現役的酒紅色山頂纜車已服務香港人32年，將於今年6月28日正式退役，山頂纜車服務亦會在當日起暫停約半年，之後便有新車登場。消息一傳出，有市民趁現役纜車退休前去坐一坐，也有鐵路迷特意前來給它影靚相。

昔日經過花園道，山頂纜車總站前的空地總會打晒蛇餅，自疫症開始，遊客不再成為香港都市日常，坐纜車也不再吃力，排隊買飛變成了數分鐘內完成的事。山頂纜車有限公司總經理曾瑛美指出，山頂纜車超過九成的顧客都是遊客，本地市民只佔約一成，過去一年受到疫症影響，每年的載客量由最高峯600萬人次下跌至100萬。

新設計不日公佈 保留古典味

山頂纜車自1888年開通起已有133年歷史，陪伴香港人跨過三個世紀，見證小漁港發展成大都市，纜車款式也隨時代換了好幾回。現役纜車是第五代車，由1989年起已行駛32年，退役後的去向還未有定案，纜車公司正與其他機構洽商保留現役纜車的可能性，相信不日內會公佈。回顧上一代纜車，退役後成為了山頂廣場的遊客資訊站。至於服務年期最長的，是長達38年的第一代的木製纜車，當時由燃煤蒸氣推動，一卡車廂只能乘坐30人。

纜車公司仍未公佈第六代纜車的設計圖，曾瑛美透露，新纜車跟現役纜車一樣都是瑞士製造，木椅、玻璃窗、天窗等具古典味道的設計都會保留，同時會取消現時車廂與月台之間的樓梯設計，方便坐輪椅人士乘搭；車廂的長度會延長，載客量由120人增至210人，月台同時會因應車廂長度而擴展。

亞洲首條纜索鐵路 分階級四類收費

十九世紀末，香港人口只有17萬，居住在太平山頂的家庭只有30至40戶，跟今時今日一樣，住在山頂的人非富則貴，不同的地方是以前居民要用轎來上山，上山時間需約一小時。當時山頂有一間1873年落成的山頂酒店，老闆是蘇格蘭人Alexander Findlay Smith，他在家鄉從事高原鐵路工作，為了增加山頂的人流，他便於1881年向港督德輔提議興建山頂纜車，山頂芬梨道便是以他來命名。想當年，香港山頂纜車是亞洲第一條纜索鐵路。

香港政府於1904年實施《山頂區保留條例》（Hill District Reservation Ordinance），禁止華人於山頂居住。纜車車廂座位曾分為頭等、二等、三等，頭等盛惠四毫半，只供英國殖民地官員和太平山居民使用；二等收費三毫，供英國軍人及香港警務處人員使用；三等收費一毫半，供一般人和動物乘坐，此制度一直沿用至1947年才廢除。

全長1,365米的纜車路上只有兩部纜車，分別位於山頂及山腳，由兩條4.4厘米粗的鋼纜連繫着，鋼纜捲在山頂站直徑 4.4 米的巨型纜筒上。纜車緊貼着路軌，上山時，鋼纜就會拉動纜車上山；落山時，就把鋼纜向下滑行，兩部纜車同步移動，山頂纜車多年來都以這種方式運作。

員工期待新車 憶馬姐拎生雞上車

在山頂纜車工作了25年的高級纜車車長陳志德（德哥），入職時當纜車票務員，自從成為車長後便一直駕駛着第五代纜車，比起不捨，他更期待新車落地的一天，「係有啲唔捨得嘅，但我更期待新纜車快啲到，情況就等於你揸新私家車一樣！」德哥10歲時，爸爸媽媽第一次帶他坐纜車，當時行駛的還是上一代的綠色纜車，「當時嘅小朋友有得出街已經係大件事嚟㗎喇！坐纜車比起去公園玩更犀利。」

纜車公司歷史悠久，很多資深員工都做了30、40年，曾瑛美憶述一位退休工程師同事跟她分享的故事，「當時仲係行駛緊第四代纜車，以前喺山上打工的馬姐，每日買完餸坐纜車上山，佢哋會拎住活生生嘅雞同鴨上車，坐低一放鬆心情時就會甩手，啲雞就喺車廂中雞飛狗走！」

車廂逐代數

記者：黃曉楓

攝影：許先煜

部份圖片由山頂纜車公司提供

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