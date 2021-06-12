前陣子香港很流行電熱飯盒，最近網上又有類似的新產品冷鮮真空飯盒。最特別的是它有一個真空泵可把飯盒抽真空至-0.04Mpa，官方指可幫助食物保鮮。飯盒還附贈一個保溫袋、真空泵的充電線、醬料盒及飯盒分隔格。

冷鮮飯盒設計

整個飯盒的玄機基本上在蓋子中，飯盒蓋較一般的厚身，因為當中有保冷劑，因此最理想是使用前要先把飯盒蓋放進冰箱。另外便是飯盒上的小蓋子，它有一個氣孔配合真空泵使用，官方也指這個位置可用於放置餐具，不過空間有點小，未必真的可以存放餐具。

至於飯盒的質料是普通的PP塑膠，官方指可放進微波爐及加上飯盒蓋擺放入雪櫃。另外，容量雖然看起來好像很小，但的確有800ml，不過記者實試過大約只能放下100g的沙律。

真空泵用法

飯盒的重點是好像很厲害的真空泵，當飯盒中存放了食物，其實只要蓋上食物蓋，然後打開上方的小蓋子，便可把真空泵的氣孔對着蓋子的氣孔，按掣後真空泵便會自行操作，夠鐘後真空泵便會自動停定。

拿開後可看見凸起的氣孔已經變凹了，這個時候即使只拿着蓋子活動，飯盒也不會掉；即使想要強行拉開飯盒蓋也不容易。因此當真的想要打開飯盒時，便要輕輕拉開氣孔，當氣孔凸起便代表釋放了氣壓，然後便可以輕易打開飯盒蓋。

蘋果氧化測試

先以容易氧化的蘋果測試其真空功能，為了公平起見，除了真空飯盒，還有普通膠盒、密實袋、玻璃飯盒及普通的碟子，然後便把新鮮切開的蘋果放進容器，看看半小時後它們的氧化情況。

結果碟子擺放的蘋果氧化得很厲害，表面都變了黃色，而玻璃飯盒中的蘋果也氧化了，至於密實袋的蘋果的氧化程度更與碟子的差不多，塑膠盒則可能因為它的密封程度頗高，可見蘋果只有輕微氧化，算是可以接受的程度，實驗證明這些保鮮盒和密實袋，難以阻止蘋果氧化。

不過真空飯盒中的蘋果也是氧化了，的確較放在碟子上的蘋果好，但表面還是明顯有氧化的現象，其實與記者預期的情況有點落差，最多只可給它的真空功能6分。

冷凍功能測試

先把這個有保冷劑的飯盒蓋在冰箱冰了一整個晚上，以測溫槍測試其溫度大約在-1至-4°C左右，而測試的方法是分別以半磚新鮮、表面溫度大約在9°C的凍豆腐放進保鮮飯盒加保溫袋、普通塑膠盒加保溫袋、傳統的保溫壺和一隻普通的空碟，然後把它們帶到烈日當空，氣溫30多度的地方曬半小時，看看它們的溫度變化。

結果顯示，在短短的半小時，碟子上豆腐的表面溫度已經直接上升至30°C，而保溫袋加塑膠盒的豆腐也上升至22.6°C。至於傳統的保溫壺的效果比預期中好，表面溫度只上升至15°C，即只是上升了大約6°C；而保鮮飯盒的表現的確不錯，只是上升了大約2-3°C，達11.7°C左右。

我們的實驗結果顯示，的確這個保鮮飯盒可保持豆腐溫度，但其實記者認為不一定要付出三百多元購買這個飯盒，因為理論上以冰種加飯盒和保溫袋也可達至類似的效果。

經過兩輪測試，它的真空功能不太實用，因為最終蘋果還是氧化了，極其量只是比沒有好，但它的保冷功能的確不錯。因此如果你喜歡一件產品有多種功能，也可以考慮一下這個飯盒。

生活元素冷鮮真空飯盒 F70/F75；售價$368。（44 LifeStyle）

記者：周銥沁

攝影：潘志恆、周芝瑩

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）