提及「千島湖」，大家都應該聯想到屯門大欖涌水塘的著名打卡點，但其實西貢也有一個千島湖，而最佳觀賞位置就是太墩的頂峯。太墩又名為大王爺墩，位於西貢北潭涌附近，海拔317米高，登頂後可以遠眺西貢的群山萬壑，同時俯瞰景色宜人的斬竹灣和滘西洲等多個西貢內海島嶼，更有人戲言是港版的瀨戶內海。可是，登太墩的三條路線絕非簡單，都是坡度甚大的天然泥路，路況陡峭且開揚沒樹蔭，想目睹西貢千島湖景致的山友，請先衡量自己的健行經驗及耐力！

北潭涌起步 行家樂徑先甜後苦

由北潭涌起步到太墩有兩條路線，分別是先甜後苦的家樂徑接行山徑爬上副峰，以及快閃直接的短程陡峭登山徑，水金這次選了最難的前者上山及最快的後者下山，兩條路線皆有一定難度。在北潭涌巴士總站下車後，即看到小食亭、廁所及加水站，先在這裏作最後準備。接着，沿左邊的旅遊巴停車場走到燒烤場地，到達了北潭涌家樂徑的起點。家樂徑全程穿梭在林蔭中，路況寬敞平坦，更有淙淙流水相伴，輕輕鬆鬆的跟隨指示牌前行到一個分岔口，左轉往大網仔路（斬竹灣）上山，準備挑戰艱鉅的路段。

爬上太墩副峰 路況陡峭須手腳並用

山徑緩緩上坡，間中有陽光照射進來，直到水金看見「北潭涌」及「斬竹灣」兩個並排的指示牌，就從中間走進登山小徑。離開主要步道後，以絲帶指引的登山徑尚算明顯，不過路況突然急轉惡劣，在500米內攀升110米，須手腳並用的爬上陡峭開揚的山徑，而且兩旁樹木不高，畏高的山友會覺得沒有依靠而腿軟。一遇到稀有的樹蔭，水金站穩後便立即補充水份，堅持了30分鐘後終於爬到太墩副峰，結束這段驚心動魄的路段！站在副峰的小山丘上，在烈日當空下吹着微風，遠眺著名的蚺蛇尖及雷打石山，享受群山環抱的幽美風景，瞬間忘卻了剛才辛苦的經歷。

太墩主峰賞萬宜水庫 下山泥路高低差大

從太墩副峰慢慢走到平原，山徑兩旁繁花似錦，山友可走進天然花圃拍照。穿過明顯山徑來到一個滿地開花的小平台，雖未能看到西貢千島湖全貌，但可俯瞰滘西洲及西貢城景，在這裏拍照打卡也是個不錯的選擇。拍照後回到花叢山徑前行15分鐘，景觀豁然開朗，首先看到的是太墩主峰標高柱，隨即是今次的主角西貢千島湖啦！登上太墩主峰，天晴時的景觀可算是香港首屈一指，從左至右看一遍，盡覽萬宜水庫東西壩、大頭洲、黃宜洲、滘西洲高爾夫球場、橋咀島及斬竹灣的景色。藍天白雲配上碧綠海水，還有散落四周的大大小小島嶼，有一種大地在我腳下的震撼感。遊艇間中畫破寧靜的海灣，這樣的畫面也太療癒吧！

水金千辛萬苦爬到太墩，欣賞千島湖美景半小時後，帶着不捨的心情，走最快的短程路線直接下山。下山的泥路高低差大，有時也要手腳並用或坐下來下山，不過兩旁都有樹木依靠，懼高的山友總覺得安心一點。路線由景觀開揚山徑走到林蔭小路，徐徐下降約一小時後，終於回到北潭涌停車場，完成這次賞湖之旅。

遊太墩時大家應注意以下事項：

1. 太墩的登山路線尚算明顯，部份路段須依賴絲帶引路，山徑路況欠佳，大部份都是泥路，雨後潮濕地滑，建議穿着合適的運動鞋；

2. 太墩全程沒有補給站，起點北潭涌設小食亭供最後準備。山徑大部份路段非常開揚，出發前準備適量糧水，並做足防曬防蚊措施；

3. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩；

4. 路線不適宜新手前往，尤其是這次的上山路線十分陡峭，建議可考慮從北潭涌停車場以最快的直接短程路線上下山，難度會稍低一點。

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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